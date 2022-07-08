وشددت الخارجية الكويتية - في بيان لها اليوم / الجمعة/ - على موقف دولة الكويت المبدئي والثابت المناهض للعنف والإرهاب وتجدد دعوتها للمجتمع الدولي لمضاعفة جهوده للقضاء على هذه الظاهرة الخطيرة .



وتقدمت الوزارة بتعازي دولة الكويت إلى جمهورية النيجر قيادة وحكومة وشعبا وتمنياتها للمصابين بالشفاء العاجل .

