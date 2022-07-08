اليوم السابع
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الجمعة، 08 يوليه 2022 03:20 م
أكرم القصاص
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الكشف وتوفير العلاج لــ1070 شخصا بقافلة طبية ببنى سويف ضمن "حياة كريمة"

الجمعة، 08 يوليه 2022 02:48 م
الكشف وتوفير العلاج لــ1070 شخصا بقافلة طبية ببنى سويف ضمن "حياة كريمة" القافلة الطبية
بنى سويف هانى فتحى

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تابع الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف سير العمل فى خطة القوافل الطبية العلاجية التي تنفذها وزارة الصحة بالمحافظة عن طريق إدارة القوافل العلاجية بالوزارة، وتنفذها مديرية الصحة، وتستهدف إيصال ودعم مستوى الخدمة الطبية الشاملة بالقرى والمناطق الأكثر احتياجا، مشيرا إلى أن هذه القوافل تأتى ضمن الجهود التى تنفذها الحكومة فى إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتقديم الرعاية الصحية، وتوفير سبل العيش الكريم للفئات الأولى بالرعاية ضمن المبادرة  الرئاسة "حياة كريمة".

 

وتبين من التقرير، الذي أعده وكيل وزارة الصحة د.محمد يوسف، وتضمن الإشارة إلى قيام المديرية بتنفيذ قافلة طبية على مدار يومى الأربعاء والخميس 6 و7 يوليو الجارى بقرية الدهابية مركز ببا، مكونة من 9 عيادات فى 8 تخصصات (الباطنة،الأطفال ،الجراحة- النساء  ،الجلدية ، تنظيم الأسرة ، أسنان، عظام) وضمن إجراءات وقائية ،حيث تم الكشف على 1070مريض وصرف العلاج لهم بالمجان،17 حالة معمل دم،26حالة معمل طفيليات، 4حالات  الأشعة واستصدار 3 قرارات  للعلاج على نفقة دولة وتحويل حالتين للمستشفى لاستكمال العلاج، موجات فوق صوتية 77 حالة.

 

كما تضمنت فعاليات القافلة عقد ندوات للتثقيف والتوعية الصحية حضرها 100مواطنا عن كيفية الوقاية من فيروس كورونا المستجد- متابعة الحمل ، تنظيم الأسرة، سرطان الثدى ،سلامة الغذاء ،سوء استخدام الأدوية ،الرضاعة الطبيعية ، الزواج المبكر ،أضرار ختان الإناث ، التغيرات الفسيولوجية للمرأة بعد انقطاع الدورة، فيما تم عمل فحوصات الكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر لعدد  100 مواطن

 

من جهته أشار وكيل وزارة الصحة "د. محمد يوسف" إلى الدعم النوعي الذي تشهده تلك القوافل من الوزارة، والتي ينفذها فريق إشراف القوافل الطبية العلاجية بمديرية الصحة بقيادة الدكتورمحمد خلف عبدالحميد منسـق القوافل العلاجية بالمديرية ومسئول الإمداد الطبي، طه كمال حجاج المسؤول المالى والإداري، وعيد فرج مسئول معلومات القوافل، وأحمد محمد عجمي مسئول إعداد موقع وتجهيز العيادات بالقوافل.

 

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القافلة الطبية (1)

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القافلة الطبية (6)

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القافلة الطبية (7)

 

 


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