الكشف على 829 مواطنا فى قافلة طبية بقرية بركة ضمن مبادرة "حياة كريمة" بقنا

قنا صابر سعيد

قال اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، إن مديرية الصحة والسكان نظمت قافلة طبية مجانية بقرية بركة التابعة لمركز نجع حمادى ضمن فعاليات القوافل الطبية التى تنظمها وزارة الصحة والسكان في جميع التخصصات بالقرى والنجوع الأكثر احتياجاً لتحسين مستوى الخدمات الطبية وذلك في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

وأوضح محافظ قنا، أن القافلة نجحت فى توقيع الكشف الطبى على 829 مواطنا فى 7 تخصصات طبية بواقع 169 حالة أمراض باطنة، 167 حالة طب أطفال، 156 حالة أمراض جلدية وتناسلية، 128 حالة جراحة عامة، 103 حالة طب وجراحة الفم والأسنان، 64 حالة أمراض نساء وتوليد، 42 حالة تنظيم الأسرة، " فضلا عن إجراء فحوصات معملية لـ113 حالة، مشيرا إلى أن هذه القافلة تأتي انطلاقا من حرص الدولة المصرية المستمر على تقديم الرعاية الطبية اللازمة للأسر الاولي بالرعاية عبر القوافل المجهزة بأحدث الإمكانيات والكوادر الطبية.



وقال الدكتور راجي تاوضروس، وكيل وزارة الصحة والسكان بقنا، إنه إلى جانب ما تقدمه القافلة الطبية من خدمات طبية وخدمات الأشعة والتحاليل بالإضافة إلى صيدلية يتوافر بها جميع الأدوية وتحويل الحالات التى تحتاج إلى إجراء عمليات جراحية إلى المستشفيات التابعة للوزارة فإن القافلة تقوم ايضا بخدمات التوعية حيث جرى عقد ندوتين لتوعية الأهالي بالصحة الإنجابية و ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية الخاصة بمواجهة فيروس كورونا المستجد حضرهما 145 مواطنا وسط تطبيق قواعد التباعد الاجتماعى.