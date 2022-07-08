القبض على عاطل وراء قتل شخص بسبب خلافات مالية فى مدينة نصر

كتب محمود عبد الراضى _ عبد الله محمود

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، في كشف ملابسات غموض واقعة مقتل شخص خلال مشاجرة، حيث تبين أن وراء ارتكاب الواقعة عاطل بسبب وجود خلافات مالية بينهما.

البداية كانت بتلقى ضباط مباحث قسم شرطة مدينة نصر، بلاغا من الأهالى يفيد بوقوع شخص قتيل خلال مشاجرة نشبت بينهما، على الفور تم بالإنتقال لمحل البلاغ وبالفحص تبين حدوث مشادة كلامية بين طرف أول (عاطل، له معلومات جنائية ، مقيم بدائرة القسم) توفى متأثراً بإصابته وطرف ثان (عاطل، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة القسم)، بسبب خلافات على مبلغ مالى سبق وأن اقترضه المجنى عليه من الطرف الثانى، فتطورت إلى مشاجرة قام على إثرها الأخير بالتعدى على المجنى عليه بالضرب باستخدام سلاح أبيض "مطواة" محدثاً إصابته التى أودت بحياته ولاذ بالفرار.

عقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة أمكن ضبطه، وبحوزته (السلاح الأبيض المستخدم فى ارتكاب الواقعة)، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.