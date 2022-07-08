القبض على عاطل مهتز نفسيا بتهمة قتل والده فى المنيا

كتب محمود عبد الراضى _ عبد الله محمود

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا، في كشف ملابسات غموض واقعة مقتل شخص في ظروف غامضة، حيث تبين أن وراء ارتكاب الواقعة نجل المجنى عليه الذى يعانى من إضرابات نفسية.

البداية كانت بتلقى ضباط مباحث مديرية أمن المنيا، اخطارا من من إحدى المستشفيات بإستقبالها جثة (مالك مزرعة ، مقيم بدائرة مركز شرطة سمالوط شرق بالمنيا) وبها جرح طعنى بالصدر.

بالإنتقال والفحص تم سؤال نجل المتوفى والذى قام بإتهام أحد الأشخاص (عاطل ، مقيم بدائرة المركز) بالتعدى على والده بسلاح أبيض (سكين) وإحداث إصابته التى أودت بحياته ، وذلك أثناء تواجده أمام المزرعة خاصته.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام وبمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن المنيا تم إستهدافه وأمكن ضبطه ، وبحوزته (الأداة المستخدمة فى إرتكاب الواقعة) تعذر إستجوابه ، وبسؤال شقيقة المتهم قررت أن شقيقها يعانى من مرض نفسى منذ فترة ويتردد على إحدى المصحات للطب النفسى للعلاج، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.