اليوم السابع
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القبض على المتهم بقتل صديقه بسبب خلافات مالية في الهرم

الجمعة، 08 يوليه 2022 10:54 ص
القبض على المتهم بقتل صديقه بسبب خلافات مالية في الهرم ضبط متهم - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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يجري رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، تحريات في مقتل شاب على يد صديقه، بسبب خلافات مالية بينهما أثناء جلسوهما في مقهى بمنطقة الهرم، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد مقتل شاب نتيجة الاعتداء عليه بسلاح أبيض، في منطقة الهرم، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين من خلال التحريات، أن المجني عليه اعتدى عليه صديقه بسلاح أبيض، بسبب خلافات بينهما أثناء جلوسهما في مقهى.

تمكن رجال المباحث من القبض على المتهم، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

 


قتل شاب

خلافات مالية

قسم الهرم

امن الجيزة



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