وقال البدر ـ في تصريح خاص لقناة (السومرية نيوز) الإخبارية العراقية اليوم (الجمعة) ـ إن "هذا الفيروس ينتقل عند ملامسة دم الحيوان المريض أو قفز حشرة القراد على جسم الإنسان، ولكنه طمأن المواطنين في الوقت نفسه بصعوبة انتقال هذا الفيروس إلى الإنسان عن طريق الطعام المطهو جيدا أو المشوي أو المجمد".



وكانت الصحة العراقية قد أعلنت عن ارتفاع حصيلة الإصابات بمرض الحمى النزفية الفيروسية إلى 230 حالة مؤكدة في عموم البلاد، فيما حملت وزارة الزراعة وأمانة بغداد ودوائرها البلدية مسؤولية العشوائيات بالذبح وبيع المواشي على الأرصفة والطرقات العامة والفرعية.



ويذكر أن وزارة الصحة والبيئة العراقية حذرت في وقت سابق من خطورة مرض الحمى النزفية، الذي ينتقل من الحيوان إلى الإنسان ويسبب الموت بنسبة 60 بالمئة، مؤكدة عدم وجود أي علاج أو لقاح له حتى الآن.



وتنتشر الحمى النزفية الفيروسية عن طريق مخالطة الحيوانات أو الحشرات المصابة بالعدوى، وتعيش الفيروسات التي تسبب الإصابة بالحمى النزفية الفيروسية في العديد من العوائل الحيوانية والحصرية، وتشمل في الغالب البعوض والقوارض والخفافيش، لذا تظل الوقاية هي أفضل وسيلة للعلاج إلى أن يكتشف العلماء لقاحات إضافية لها.