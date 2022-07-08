اليوم السابع
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الصحة السعودية: الحالة الصحية للحجاج مطمئنة ولم نسجل أى حالات مرضية مؤثرة

الجمعة، 08 يوليه 2022 08:00 ص
الصحة السعودية: الحالة الصحية للحجاج مطمئنة ولم نسجل أى حالات مرضية مؤثرة حجاج - أرشيفية
وكالات

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قالت وزارة الصحة السعودية، إن الحالة الصحية للحجاج "مطمئنة"، كما أشارت إلى أنها لم تسجل أي حالات مرضية مؤثرة بين الحجاج.

وقال المتحدث باسم الوزارة محمد العبد العالي في المؤتمر الصحفي لمتحدثي الصحة والداخلية والحج والعمرة بالمملكة إن أكثر من 25 ألفا من الكوادر الصحية لخدمة الحجاج يخدمون 23 مستشفى في مكة المكرمة والمدينة المنورة.


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