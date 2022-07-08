اليوم السابع
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الجمعة، 08 يوليه 2022 03:37 م
أكرم القصاص
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"الشئون الإسلامية" بالسعودية توزع 150 ألف عبوة ماء باردة على ضيوف الرحمن في يوم عرفة

الجمعة، 08 يوليه 2022 03:30 م
"الشئون الإسلامية" بالسعودية توزع 150 ألف عبوة ماء باردة على ضيوف الرحمن في يوم عرفة حجاج بيت الله الحرام
إيمان حنا

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أطلقت وزارة الشئون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالسعودية ممثلة بفرعها بمنطقة مكة المكرمة مبادرة تطوعية تهدف لتوزيع 150 ألف عبوة الماء الباردة على حجاج بيت الله الحرام، منها 100 ألف عبوة سيتم توزيعها على الحجاج فور قدومهم إلى مسجد نمرة في مشعر عرفات لأداء صلاتي الظهر والعصر، و50 ألف عبوة ماء في مسجد المشعر الحرام بمزدلفة، وفق"واس".

تأتي المبادرة التطوعية في إطار حرص الوزارة في تقديم أرقى الخدمات لضيوف وتوفير كل ما من شأنه أداء المناسك بكل يسر وسهولة، إلى جانب تقديم آلاف من الخدمات التوعية والإرشاد والمبادرات التقنية المميزة.


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