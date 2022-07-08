اليوم السابع
Ads
الجمعة، 08 يوليه 2022 03:20 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

السيطرة على حريق منزلين بقنا

الجمعة، 08 يوليه 2022 03:09 م
السيطرة على حريق منزلين بقنا الحماية المدنية
قنا صابر سعيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تمكنت قوات الحماية المدنية بقنا، من السيطرة علي حريق نشب في منزلين بقرية حجازة قبلي التابعة لمركز قوص جنوب قنا.

تلقى اللواء مسعد أبوسكين، مدير أمن قنا، إخطارًا يفيد نشوب حريق في منزلين بقرية حجازة قبلي التابعة لمركز قوص، وسيطرت قوات الحماية المدنية تحت إشراف العميد هاني الاتربي، علي الحريق قبل امتداده للأماكن المجاورة.

تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لتولي التحقيقات والسيطرة علي الحريق.


السيطرة علي حريق

حجازة قبلي

الحماية المدنية

امن قنا

اخبار قنا



الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة