السيطرة على حريق منزلين بقنا

قنا صابر سعيد

تمكنت قوات الحماية المدنية بقنا، من السيطرة علي حريق نشب في منزلين بقرية حجازة قبلي التابعة لمركز قوص جنوب قنا.



تلقى اللواء مسعد أبوسكين، مدير أمن قنا، إخطارًا يفيد نشوب حريق في منزلين بقرية حجازة قبلي التابعة لمركز قوص، وسيطرت قوات الحماية المدنية تحت إشراف العميد هاني الاتربي، علي الحريق قبل امتداده للأماكن المجاورة.



تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لتولي التحقيقات والسيطرة علي الحريق.