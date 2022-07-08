الزوائد الجلدية علامة تحذيرية لمرض السكرى.. اعرف أسباب ظهورها

كتبت فاطمة خليل

قد تظهر زوائد جلدية صغيرة حول الرقبة وتحت الإبط لدى بعض الأشخاص، وهذه الزوائد قد لا تسبب أي ألم أو إزعاج، وقد تكون لهذه الزوائد أسباب عديدة منها أنها علامة تحذيرية لمرض السكرى، بحسب موقع "تايمز أوف إنديا".

الزوائد الجلدية، هي نواتج حميدة من الجلد بلون الجلد إلى الداكن، وقد يكون لها ساق تربطها بالجلد.

توجد بشكل شائع على الرقبة والإبط، على الرغم من أنها يمكن أن تظهر في أي جزء من الجلد تقريبًا يمكن أن يختلف لون القاعدة وملمسها وحجمها وعرضها عادة لا تسبب أي أعراض ويكون النمو بطيئًا جدًا ".

علامة تحذير من مرض السكري



تحدث الزوائد الجلدية بسبب مقاومة الأنسولين في الجسم، والأماكن الأكثر شيوعًا هي الرقبة والإبط أيضًا.

لا يمكن للأنسولين أن يتصرف بالطريقة التي ينبغي أن يعمل بها، وبالتالي فإن وجوده يشير إلى مرض السكري.

تظهر قبل سنوات عديدة من ظهور مرض السكر، وبالتالي فهي علامة تحذير لمرض السكري في المستقبل.

لا تعني بالضرورة ضعف السيطرة على السكر لكن يمكن أن يكون مرتبطًا بسمك الجلد في منطقة الرقبة.

تظهر هذه بشكل شائع في الأشخاص الذين يعانون من زيادة الوزن يجب إجراء الاختبار بمجرد ظهور الزوائد الجلدية إذا كان المريض غير مصاب بالسكري، ومن المهم إجراء فحص سنوي إذا كان الشخص مصابًا بمرض السكري.

غالبًا ما يعاني المرضى الذين تظهر عليهم هذه الزوائد الجلدية من أمراض مصاحبة ، بما في ذلك السمنة أو السكري أو مقدمات السكري ، لذا فمن المعقول لأي طبيب أن يشجع عادات الأكل الصحية وممارسة الرياضة والسلوكيات الأخرى. قد يتعذر تمييز علامات جلدية معينة عن بعض الأورام الحميدة التي تحدث كجزء من المتلازمات الموروثة أو أحد أشكال سرطان الخلايا القاعدية.