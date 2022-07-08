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الرئيس السيسى: مصر لن تنسى ما قدمه شينزو آبي.. وستعمل على تخليد اسمه كما ينبغى

الجمعة، 08 يوليه 2022 12:15 م
الرئيس السيسى: مصر لن تنسى ما قدمه شينزو آبي.. وستعمل على تخليد اسمه كما ينبغى الرئيس السيسى
كتب محمد الجالى

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قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، إنه تلقى ببالغ الحزن والأسى نبأ وفاة رئيس الوزراء الياباني السابق، شينزو آبي، إثر عملية اغتيال غادرة.
 
وكتب الرئيس السيسى، عبر حساباته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي:"لقد كان شينزو آبي صديقاً مخلصاً لمصر، محباً لها، داعماً لها في كل الأوقات والظروف، وشهدت علاقاتنا الثنائية، في عهده، تطوراً غير مسبوق على جميع الأصعدة.
 
وأضاف الرئيس:"إنني أعزي الشعب الياباني الصديق لفقدانه مثل هذا القائد العظيم، وأؤكد أن مصر لن تنسى ما قدمه شينزو آبي من جهود مخلصة لتعزيز تعاوننا، وستعمل على تخليد اسمه كما ينبغى".
 
 
 

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