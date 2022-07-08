وأوضحت وزارة الدفاع الأمريكية - في بيان أصدرته حول هذا الشأن - أن رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية الجنرال مارك مايلي تحدث مع نظيره الصيني الجنرال لي تسوتشينج من خلال تقنية /الفيديو كونفرانس/ لبحث سبل تحسين الاتصالات وقت الأزمات وخفض المخاطر الاستراتيجية.



وجاء في بيان البنتاجون أن "الجنرال مايلي أكد ضرورة فتح خطوط الاتصال بين الجانبين، وأنه من المهم أن تشارك قيادة الجيش الصيني في حوار موضوعي بشأن سبل تحسين الاتصالات وقت حدوث أزمات والعمل من أجل التقليل من المخاطر الاستراتيجية".



وتجدر الإشارة إلى أن مستشار الأمن القومي الأمريكي جاك سوليفان كان قد اجتمع مع نظيره الصيني يانج جيتشي في لوكسمبورج خلال الشهر الماضي؛ لبحث سبل تجنب سوء الفهم وسوء التقدير بين الجانبين، وذلك وسط تزايد حدة التوتر بين الولايات المتحدة والصين بشأن قضية تايوان وقضايا أخرى.