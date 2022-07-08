اليوم السابع
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الداخلية تضبط 38 ألف قرص مخدر ليلة العيد

الجمعة، 08 يوليه 2022 08:14 م
الداخلية تضبط 38 ألف قرص مخدر ليلة العيد أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي

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نجحت اجهزة الامن ضبط 38000 قرص لعقار الكبتاجون المخدر بحوزة أحد الأشخاص بشمال سيناء بقصد الإتجار وذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على ترويجها.
 
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بمشاركة وحدة مباحث قسم شرطة ثالث العريش بمديرية أمن شمال سيناء قيام (عاطل ، مقيم بدائرة قسم شرطة ثالث العريش) بالإتجار فى عقار الكبتاجون المخدر، متخذاً من دائرة القسم مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى.
 
عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وأمكن ضبطه حال تواجده بدائرة القسم ، وبحوزته (38000 قرص لعقار الكبتاجون المخدر – مبلغ مالى – هاتف محمول) ، وبمواجهته أقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالى من متحصلات نشاطه الإجرامى والهاتف المحمول للتواصل مع عملائه.تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
 
 

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