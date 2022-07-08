اليوم السابع
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الجمارك تكثف استعداداتها لعودة الحجاج من الأراضى المقدسة

الجمعة، 08 يوليه 2022 11:18 م
الجمارك تكثف استعداداتها لعودة الحجاج من الأراضى المقدسة الدكتور محمد معيط
كتب أحمد يعقوب

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أصدر الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك، تعليماته برفع درجة الاستعداد القصوى بمختلف المنافذ الجمركية والمطارات والموانئ البحرية والبرية، ووقف الإجازات والراحات للعاملين بالمطارات والموانئ والمنافذ الجمركية لحين الانتهاء من موسم الحج، مع التأكيد على حسن التعامل وتقديم كافة التيسيرات الجمركية للحجاج العائدين من الأراضى المقدسة. 

 

يأتي ذلك فى إطار توجَّيهات الدكتور محمد معيط وزير المالية بتقديم كافة التسهيلات اللازمة للتيسير على الحجاج العائدين من الأراضى المقدسة، والتيسير على المتعاملين بما يضمن سرعة إنهاء الإجراءات الجمركية، وفق القواعد المقررة.

 

وأشار رئيس مصلحة الجمارك، إلى أنه قد تم دعم صالات الوصول المخصصة لموسم الحج بالمطارات والموانئ بأعداد إضافية من مأمورى الجمارك، ومأمورى الفحص بأجهزة الأشعة، وتشغيل أجهزة الفحص بأشعة «الإكس راى» المتطورة بالتنسيق مع قطاع الإلتزام التجارى، والتعاون مع جميع الجهات العاملة بما يضمن سرعة إنهاء الإجراءات الجمركية.

 

كما تم زيادة أعداد مأموري الجمارك بالموانئ البرية لاستقبال حجاج البر القادمين عبر ميناء نويبع البحري واستقبال عمالة خدمة الحجاج بمينائي سفاجا والغردقة وتقديم كافة التسهيلات لحجاج بيت الله الحرام وتكثيف العمل بصالات الوصول ومساعدة الحالات المرضية وكبار السن في إنهاء إجراءات تفتيش الحقائب والأتوبيسات أثناء تواجد الحجاج بالصالات للتسهيل على الحجاج .

 

وفى جانب آخر أصدر رئيس مصلحة الجمارك منشور التعليمات رقم (٤٩ ) لسنة ٢٠٢٢ للتيسير على المتعاملين مع مصلحة الجمارك خلال إجازة عيد الاضحى المبارك ، بقيام رؤساء الادارات المركزية المختصين بمراعاة الإلتزام بتواجد نوباتجية بجميع المواقع التنفيذية تتناسب مـع حجم العمـل بما فيها المراكز اللوجيستية خلال أيام إجازة عيد الاضحي المبارك أعادة الله علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات، تحت الإشراف المباشر لرؤساء الإدارات المركزية  .

 

ومن المقرر أن تبدأ شركة مصر للطيران يوم الثلاثاء المقبل الموافق 12 يوليو الجارى تشغيل أولى رحلات العودة والتى تصل إلى إجمالى 114 رحلة من مطارى جدة والمدينة المنورة بواقع 80 رحلة من جدة و34 رحلة من المدينة لنقل 13700 حاج مصرى و2200 من حجاج الترانزيت من مختلف دول العالم، بالإضافة إلى 1331 حاج فلسطينى و 2100 حاج من حجاج دولة مالى.


جمارك حجاج

موانئ

وزارة المالية



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