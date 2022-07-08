التخلص الآمن من مخلفات الأضاحى.. حملة لتوعية المواطنين والجزارين بقنا

قنا صابر سعيد

أطلقت الوحدة المحلية لمجلس قروي أبومناع غرب، في محافظة قنا، حملة توعوية للمواطنين والجزارين، للتوعية حول التخلص الآمن من مخلفات الأضاحي، مناشدة المواطنين بضرورة الالتزام بمعاونة الأجهزة المعنية بالحفاظ على المظهر الحضاري للشوارع، وعدم إلقاء المخلفات وتجنب التعرض للمخالفات.

وقال حمادة صلاح جيلاني، رئيس الوحدة المحلية لمجلس قروي أبومناع غرب، إنه بناء على توجيهات اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، ومحمد صلاح أبو كريشة، السكرتير المساعد، وأشرف أنور، رئيس مجلس مركز ومدينة دشنا، تم تطبيق تعليمات التعامل الآمن مع لحوم الأضاحي ومخلفاتها خلال فترة عيد الأضحى وتشكيل لجان، للإشراف ومتابعة أعمال النظافة لمواقع الذبح.

وأكد جيلاني، أنه تم عمل بوسترات ولافتات توعوية، لتنبيه المواطنين والجزارين، بضرورة التعامل بشكل صحي عند الذبح، والتخلص بشكل آمن من كافة المخلفات الناتجة عن عملية الذبح بالأماكن المخصصة والدفن الآمن لها، والتنسيق مع المواطنين لمرور السيارات التابعة للمحافظة أو الشركات المتعاقد معها للجمع الفوري لتلك المخلفات.

وشدد رئيس الوحدة المحلية، على ضرورة وجود تنسيق مستمر، للتخلص بشكل صحي من العظام والجلود الناتجة عن الأضاحي خلال فترة عيد الأضحى، بشكل صحي وآمن لعدم الأضرار بالبيئة وعدم السماح بوجود روائح كريهة ينتج عنها انتشار الحشرات والبعوض.

وأوضح جيلاني، أن هناك حملات مستمرة، لمتابعة أعمال الذبح والتخلص من المخلفات، طوال فترة عيد الأضحى، وتحرير محاضر بيئية للمخالفين، ورفع تراكمات القمامة أولاً بأول للحفاظ على صحة المواطنين، مناشدًا المواطنين بضرورة الالتزام والحفاظ على المظهر الحضاري للشوارع وتجنب التعرض لتحرير المحاضر، خاصة وأن الحملات سترصد كافة القرى والنجوع التابعة للوحدة المحلية.







