أعلن البرلمان الروسي أن غرفة البرلمان العليا ( مجلس الاتحاد) بصدد إصدار قرار يحظر على سفير بريطانيا دخول مبانيه على أساس مبدأ المعاملة بالمثل.
وقال رئيس لجنة الشؤون التنظيمية بمجلس الاتحاد الروسي في تصريح لوكالة أنباء "سبوتنيك" اليوم الجمعة:" إن اللجنة بصدد اتخاذ قرار لا يتيح للسفير البريطاني لدى روسيا وموظفي السفارة البريطانية الآخرين الفرصة لزيارة المجلس".
وأضاف:"أن هذا القرار يصدر بعد وصول معلومات تفيد بحظر زيارات السفير الروسي وغيره من الدبلوماسيين الروس إلى مباني البرلمان البريطاني".
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