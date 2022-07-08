وقال رئيس لجنة الشؤون التنظيمية بمجلس الاتحاد الروسي في تصريح لوكالة أنباء "سبوتنيك" اليوم الجمعة:" إن اللجنة بصدد اتخاذ قرار لا يتيح للسفير البريطاني لدى روسيا وموظفي السفارة البريطانية الآخرين الفرصة لزيارة المجلس".



وأضاف:"أن هذا القرار يصدر بعد وصول معلومات تفيد بحظر زيارات السفير الروسي وغيره من الدبلوماسيين الروس إلى مباني البرلمان البريطاني".