اليوم السابع
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الأوقاف تعلن انتهاء استعدادات صلاة عيد الأضحى بالساحات والمساجد الكبرى

الجمعة، 08 يوليه 2022 02:50 م
الأوقاف تعلن انتهاء استعدادات صلاة عيد الأضحى بالساحات والمساجد الكبرى صلاة العيد - أرشيفية
كتب على عبد الرحمن

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أكد الدكتور هشام عبد العزيز علي رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، أن مديريات الأوقاف في المحافظات، أتمت استعدادها لصلاة عيد الأضحى المبارك بالساحات والمساجد الكبرى، وأن لجنة المتابعة بديوان عام الوزارة على تواصل مستمر مع جميع المديريات فيما يتصل بالاستعداد لصلاة العيد.
 
وأعلنت وزارة الأوقاف، تخصيص أماكن بجميع الساحات التي تقام بها صلاة العيد للسيدات وللأطفال، مع فتح جميع مصليات السيدات بالمساجد التي تقام بها صلاة العيد، ودعوة جميع الأطفال المشاركين في البرنامج الصيفي للطفل لحضور صلاة العيد، مع تعليمهم إياها وشرح أدائها لهم في لقاءات هذا الأسبوع.
 
وأضاف عبد العزيز في بيان اليوم، أنه فيما يتصل بمشروع صكوك الأضاحي ، حققت المديريات الإقليمية هذا العام رقمًا قياسيًّا جديدًا حتى تاريخه تجاوز 115 مليون جنيه حتى مساء أمس الخميس، وما زال التحصيل قائمًا ، بخلاف ما تم تحصيله من خلال البنوك.
 
ووفقا للحسابات الفلكية يكون موعد صلاة عيد الأضحى 2022 فى مدن ومحافظات الجمهورية كما يلى:
 
القاهرة 5:26
 
الجيزة 5:26
 
الإسكندرية 5:28
 
بورسعيد 5:19
 
السويس 5:21
 
العريش 5:13
 
الطور 5:20
 
سانت كاترين 5:18
 
طابا 5:13
 
شرم الشيخ 5:19
 
دمنهور 5:27
 
طنطا 5:25
 
المنصورة 5:23
 
الزقازيق 5:24
 
بنها 5:25
 
شبين الكوم 5:26
 
كفر الشيخ 5:25
 
الفيوم 5:29
 
بنى سويف 5:28
 
المنيا 5:32
 
أسيوط 5:33
 
سوهاج 5:32
 
قنا 5:29
 
أسوان 5:32
 
أبو سمبل 5:41
 
مرسى مطروح 5:39
 
الغردقة 5:22
 
الخارجة 5:40
 
الإسماعيلية 5:20
 
دمياط 5:20
 
السلوم 5:47
 
نويبع 5:15
 
حلايب 5:21
 
شلاتين 5:23

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موعد صلاة عيد الأضحى



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