الأضاحى تنعش أسواق شمال سيناء.. الضأن والبلدى والشامى تنافس البرقى والرحمانى

شمال سيناء ـ محمد حسين

تشهد أسواق بيع الأضاحي بشمال سيناء حركة بيع وشراء ملحوظة، بعد وصول زبائن اللحظات الأخيرة لشراء أضاحيهم التى تنوعت، وكان الإقبال فيها أكثر على أنواع البلدي والشامى والرحمانى والبرقى.

فى مدينة الشيخ زويد بشمال سيناء، نشطت حركة البيع والشراء فى الشارع الرئيسي للمدينة بين تجار أغنام ومواشى ومربين أحضروا إنتاجهم لبيعه، وكان الأكثر فيه للبلدى الشامى مع ظهور أنواع من "العسافى".

وفى مدينة بئر العبد غرب المحافظة انتشرت شوادر لبيع الأضاحي، إضافة لأسواق مفتوحة وسط المدينة فيها يتم توفير الأضاحي التى تم جلبها من محافظات مجاورة، وأغنام ومواشى تم تربيتها فى مزارع خاصة بأهالى مناطق المدينة والقرى المجاورة لها.

وفى مدينة العريش انعقد سوق الخميس الأسبوعي بشكل استثنائي يوميا بعد توافد التجار وعرض مبيعاتهم من الأضاحي، إضافة لانتشار الشوادر التى فيها تم توفير أضاحي من أنواع مختلفة وشوادر خاصة ببيع العجول.

وقال عبد الله المصرى، أحد التجار، إن السوق ينشط حركة البيع فيه للأغنام والماعز يومى الأربعاء والخميس من كل أسبوع، لكنها فى موسم بيع الأضاحي يتم البيع يوميا نظرا لحركة الإقبال وحضور الأهالي بحثا عن أضاحي تناسبهم.

وأشار إلى أنه من أبناء محافظة الشرقية، واستقر فى العريش ممتهنا تجارة الأغنام مع أبنائه وعدد من الشباب العاملين معه فى هذه المهنة.

وأضاف أن أهم أنواع الأضاحى التى يقبل أهالى شمال سيناء على شرائها "الشامى والبلدى"، والتى كتجار يوفرونها من مربين فى مزارع وأهالى عاديين يربونها فى البيوت فى كل أنحاء سيناء، لافتا إلى أن البعض يشتريها بالوزن بسعر من 100 إلى 110 جنيها للكيلو، و90 جنيها للكيلو للأنثى، وأنواع أخرى يتم بيعها بالرأس وتباع حسب الحجم والعمر.

وأشار إلى أن الأسعار لهذه الأنواع تبدأ من 1400 جنيه للرأس، وترتفع لـ 1800، وفى الغالب الأضحية المناسبة سعرها يبدأ من 2500 جنيه ويرتفع، واستطرد أن من يحضر للسوق، يجد ما يناسبه وهذا ما يجعله واجهة أفضل لجميع الأهالى.

وتابع الحديث "كريم الصوفى" تاجر أغنام فى سوق العريش منذ 8 سنوات بعد أن ورث المهنة عن والده بقوله، إنهم يهتمون فى سوق العريش ببيع أضاحى "الشامى" لأنها الأكثر إقبالا عليها، لافتا إلى أن سوق العريش ملتقى يجمع الجميع من تجار كبار وأهالى من المربين العاديين الذين يحضرون للسوق لبيع ما يملكون من أغنام يربونها لبيعها فى موسم الأضاحي. وأضاف أن حركة البيع تنشط بشكل أفضل قبيل أيام العيد حيث اهتمام الأهالي بشراء الأضاحى.

وأشار يوسف رمضان من التجار بسوق العريش، إلى أنه يوفر بدوره إضافة للبلدى، أضاحى يحضرها من محافظة الشرقية يتم تربيتها فى مزارع الفلاحين وتتغذى على الغلة، وبعض منها يباع بأسعار من 70 جنيها للكيلو، السعر الدارج منها يبدأ من 90 جنيها للكيلو فما فوق، إضافة لأنواع من مواشى البرقى والرحمانى وغيرها من كل المحافظات المنتجة لها .

وأضاف أن سوق العريش معروف أن به نوع من أغلى أنواع الأضاحي وهى "البقارى"، أو ما يطلق عليه اسم العسافي، وسعره يصل لـ10 آلاف جنيه فما فوق، نظرا لأنه من أكبر الأنواع وزنا وأجودها لحما وأن وزنه يزيد عن 100 كيلو.

كما شهدت أسواق بيع الأضاحى والشوادر بشمال سيناء، حركة بيع وإقبال المواطنين لشراء مواشي تم نقلها من محافظتى مرسى مطروح وإسكندرية.

ونقل تلفزيون اليوم السابع مشاهد لحركة البيع وإقبال المواطنين من أحد شوادر البيع المخصصة الأضاحى تم نقلها من محافظتى الإسكندرية ومطروح وبيعها فى شمال سيناء، وتحديدا على مسافة قريبة من شاطئ البحر على ساحل مدينة العريش.

وقال أحمد الصعيدى، أحد التجار، أهم الأنواع هى البرقى والرحمانى من الضأن والماعز إضافة لنوع الهلبى وهو الخلط بين النوعين، لافتا إلى أن هناك أوزانا تصل لأكثر من 120 كيلو للرأس الواحد ويتم البيع بسعر 100 جنيه لكيلو الأوزان الكبيرة و110 للأوزان تحت 50 كيلو، ويتم البيع على زبائن يحضرون للشراء وبعضهم بترك أضحيته ويحضر يوم العيد حيث يتم ذبحها له فى هذا المكان.

وبدورهم يسعى المربون لتسويق إنتاجهم من الأغنام والماشية، وقال أحمد فرج سلمان من أبناء قرية السكاسكة شرق مدينة العريش، إن أشهر وأهم الأنواع التى يقومون بتربيتها هى "العسافي والشامى والعجمى والرحمانى البلدي"، لافتا إلى أن هذه الأغنام والماعز فى القرى يتم تربيتها فى حظائر بالمزارع بجوار البيوت، ويقوم الأهالى بتوفير أعلاف لها من مزارعهم أو تركها ترعى الحشائش نهار فى المناطق المفتوحة وهو ما يجعل منها أنواع متميزة ولحمها له رائحة وطعم مختلف.

وأضاف أن الأسعار فى المجمل لها تتراوح ما بين 2000 وتصل لـ5 الاف بحسب كل نوع، لافتا إلى أن أغلاها العسافي والشامى.



اسواق-الاضاحى-فى-الشيخ-زويد



اصحية



اضاحى-العيد-بشمال-سيناء



اضاحى-العيد-فى-بيوت-الاهالى



الاضاحى-تنعش-اسواق-سيناء



الاضاحى-فى-سوق-العريش



انواع-تنتظر-البيع



بيع-الاضاحى



تاجر-بالعريش



تربية-المنازل



تسويق-الاضاحى_1



جاهزة-للبيع



حركة-بيع-وشراء-للاضاحى



خروف-العيد



خروف-العيد2



شوادر--سوق-الخميس



شوادر-فى-الشوارع