اليوم السابع
Ads
الجمعة، 08 يوليه 2022 09:43 ص
أكرم القصاص
الرئيسية اقتصاد وبورصة

استقرار أسعار الدواجن اليوم الجمعة والكيلو 38 جنيها للمستهلك

الجمعة، 08 يوليه 2022 09:00 ص
استقرار أسعار الدواجن اليوم الجمعة والكيلو 38 جنيها للمستهلك أسعار الدواجن - أرشيفية
كتب إسلام سعيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت شعبة الدواجن في الغرفة التجارية، عن استقرار أسعار كيلو الفراخ البيضاء تسليم أرض المزرعة لمستويات 32 جنيها للكيلو وذلك مع تراجع الطلب في الأسواق على الفراخ خلال الأيام الجارية.

 

وأضافت الشعبة على لسان الدكتور عبد العزيز السيد، أن سعر الدواجن في الأسواق للمستهلك يبدأ من 38 جنيها للكيلو، وذلك مع استمرار توافر معروض قوي يكفي احتياجات المستهلكين حاليا.

 

وبشأن أسعار البيض، تواصل سعر كرتونة البيض صعودها في الأسواق لتسجل 64 جنيها لكرتونة البيض الأبيض و63 جنيها لسعر كرتونة البيض البلدي ويصل سعر كرتونة البيض الأحمر 67 جنيها تسليم أرض المزرعة، ويصل السعر للمستهلك 75 جنيها.

 

 


أسعار الدواجن

الفرخ البيضاء

كرتونة البيض

اليوم السابع بلس



الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة