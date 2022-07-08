ارتفاع أسعار النفط.. وبرنت يسجل 102.47 دولار و104.49 دولار للخام الأمريكى

كتبت مروة الغول

ارتفعت أسعار النفط ، اليوم الجمعة، وسجلت 102.47 دولار للبرميل للعقود الآجلة لخام القياس العالمى، كما سجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكى 104.49دولار للبرميل.

أعلنت البرازيل أنها لن تدعم مبادرة دول مجموعة السبع لوضع قيود على سعر شراء النفط الروسي

وقالت وزارة الخارجية البرازيلية، في رد على وكالة ريا نوفوستي الروسية، إن البرازيل ليست جزءًا من مجموعة السبع، وهي لا تتبع لقراراتها".

وأعلن قادة دول مجموعة السبع (بريطانيا وألمانيا وإيطاليا وكندا والولايات المتحدة وفرنسا واليابان) في القمة يومي 26 و 28 يونيو عزمهم تقليل الاعتماد على الطاقة من روسيا واتفقوا مبدئيا على البدء في الحد من أسعار النفط والغاز الروسيين.

وبحسب بيان صدر عقب القمة، فإن قادة المنظمة "يرحبون بقرار الاتحاد الأوروبي البحث مع شركاء دوليين عن سبل لاحتواء أسعار الطاقة، بما في ذلك جدوى فرض قيود مؤقتة على أسعار الاستيراد عند الضرورة".

ووصف نائب وزير الخارجية الروسى سيرجى ريابكو، خطط الغرب لفرض سقف على أسعار النفط المصدر من روسيا بأنها عنصر آخر من عناصر الحرب النفسية.

وقال المسؤول الروسي - في تصريحات أوردتها قناة روسيا اليوم الإخبارية، الخميس، "هذا عنصر آخر من عناصر الحرب النفسية، وعنصر آخر من عناصر الحرب الهجينة في المخيلة الملتهبة لأولئك الذين أطلقوها، وهي حرب لتدمير روسيا، لكن هذه الخطط ليس مقدرا لها أن تتحقق".

وأضاف نائب وزير الخارجية الروسي، أن محاولات تنظيم الأسواق العالمية تتحول إلى جوهر السياسة الغربية وهذا يسبب ضررًا كبيرًا.

وكان نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك صرح في وقت سابق، بأن فكرة الغرب بوضع سقف لسعر النفط الروسي ليست سوى قرار سياسي آخر سيؤدي إلى خلل في السوق وزيادة الأسعار.

يشار إلى أن قادة دول G7 اتفقوا خلال قمتهم على وضع حد لسعر النفط الروسي المستورد في المستقبل، وذلك بهدف تقليص إيرادات روسيا.