إصابة 8 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالوادى الجديد

أصيب 8 أشخاص في حادث سيارة انقلاب ميكروباص على طريق الخارجة أسيوط أمام نقطة شرطة المنيرة بالوادى الجديد، وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الخارجة التخصصي، وتحرر محضر بالحادث وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

ورد إخطار أمنى إلى اللواء محمود فاروق مساعد وزير الداخلية مدير أمن الوادي الجديد، يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص على طريق الخارجه أسيوط أمام نقطة شرطة المنيرة ووجود مصابين في الحادث.

وتبين إصابة كلا من سعد فراج أحمد 55 سنة، وهشام سعد فراج 31 سنة، ومحمد صابر عبد الحميد 23 سنة، وعلياء علي ناصر 55 سنة، وآية منصور حسن 27 سنة، وفوزية حسين أحمد 51 سنة، ولؤي هشام فراج 4 سنوات، ومحمد هشام سعد 9 سنوات، وجرى نقلهم إلى مستشفى الخارجة التخصصي، وتحرر محضر بالحادث وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق.