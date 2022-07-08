اليوم السابع
Ads
الجمعة، 08 يوليه 2022 03:20 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

إسعاف بنى سويف تدفع بـ39 سيارة لتأمين صلاة عيد الأضحى بالمساجد والساحات

الجمعة، 08 يوليه 2022 02:32 م
إسعاف بنى سويف تدفع بـ39 سيارة لتأمين صلاة عيد الأضحى بالمساجد والساحات سيارة إسعاف - أرشيفية
بنى سويف هانى فتحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أعلن الدكتور أحمد صادق مدير هيئة الإسعاف المصرية فرع بني سويف، اليوم الجمعة، الدفع بـ 39 سيارة إسعاف مجهزة لتأمين صلاة عيد الأضحى المبارك بالساحات والمساجد الكبري بقري ومراكز المحافظة بعد مراجعة كافة التجهيزات، وأماكن تمركزها وانتشارها على الطرق والمحاور وتزويدها بكافة المستلزمات من الأجهزة والمعدات وأجهزة اللاسكى واسطوانات الأوكسحين.
 
وأوضح "صادق" أنه تم رفع درجة الاستعداد القصوى والجاهزية بجميع وحدات الإسعاف داخل المدن وجميع المراكز والطرق السريعة تحسباً لأي بلاغات خلال إجازة العيد، بالإضافة إلى انتشار السيارات في الميادين العامة وأماكن التجمعات وكورنيش النيل، وذلك ضمن خطة هيئة الإسعاف المصرية للتدخل في أقرب وقت ونقل أي حالة إلى المستشفى فوراً.

 


وقفه عرفات

بنى سويف

اخبار بنى سويف

اخبار المحافظات

اسعاف بنى سويف



الموضوعات المتعلقة

الحق نفسك السمك بيخلص.. شاهد آخر روايح سوق الفوسفور فى بورسعيد قبل موائد بالعيد

الجمعة، 08 يوليه 2022 02:00 م

نصائح عند شرائك لحوم العيد.. اختار لونها وردى وبلاش اللى ريحتها نفاذة

الجمعة، 08 يوليه 2022 02:00 م

نائب محافظ الوادى الجديد تستقبل الأنبا أرسانيوس للتهنئة بعيد الأضحى المبارك

الجمعة، 08 يوليه 2022 01:58 م

تكبيرات العيد .. متى تبدأ تكبيرات عيد الأضحى وصيغتها ؟

الجمعة، 08 يوليه 2022 01:58 م

استمرار العمل بمراكز شحن عدادات المياه مسبقة الدفع خلال أيام العيد

الجمعة، 08 يوليه 2022 01:06 م


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة