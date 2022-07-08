إسعاف بنى سويف تدفع بـ39 سيارة لتأمين صلاة عيد الأضحى بالمساجد والساحات

أعلن الدكتور أحمد صادق مدير هيئة الإسعاف المصرية فرع بني سويف، اليوم الجمعة، الدفع بـ 39 سيارة إسعاف مجهزة لتأمين صلاة عيد الأضحى المبارك بالساحات والمساجد الكبري بقري ومراكز المحافظة بعد مراجعة كافة التجهيزات، وأماكن تمركزها وانتشارها على الطرق والمحاور وتزويدها بكافة المستلزمات من الأجهزة والمعدات وأجهزة اللاسكى واسطوانات الأوكسحين.
وأوضح "صادق" أنه تم رفع درجة الاستعداد القصوى والجاهزية بجميع وحدات الإسعاف داخل المدن وجميع المراكز والطرق السريعة تحسباً لأي بلاغات خلال إجازة العيد، بالإضافة إلى انتشار السيارات في الميادين العامة وأماكن التجمعات وكورنيش النيل، وذلك ضمن خطة هيئة الإسعاف المصرية للتدخل في أقرب وقت ونقل أي حالة إلى المستشفى فوراً.
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