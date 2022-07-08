إسعاف بنى سويف تدفع بـ39 سيارة لتأمين صلاة عيد الأضحى بالمساجد والساحات

وأوضح "صادق" أنه تم رفع درجة الاستعداد القصوى والجاهزية بجميع وحدات الإسعاف داخل المدن وجميع المراكز والطرق السريعة تحسباً لأي بلاغات خلال إجازة العيد، بالإضافة إلى انتشار السيارات في الميادين العامة وأماكن التجمعات وكورنيش النيل، وذلك ضمن خطة هيئة الإسعاف المصرية للتدخل في أقرب وقت ونقل أي حالة إلى المستشفى فوراً.