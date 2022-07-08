وذكرت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية على صفحتها الرسمية على موقع فيسبوك، وفق ما أوردته وكالة أنباء (يوكرنفورم) الأوكرانية، أن: "إجمالي خسائر العدو في الفترة من 24 فبراير إلى 8 يوليو بلغ حوالي 36 ألفا و900 فرد".

وأضاف البيان أنه خلال هذه الفترة "خسرت روسيا أيضا 1637 دبابة و3811 مركبة مدرعة و828 من النظم المدفعية و247 من أنظمة راجمات الصواريخ المتعددة و217 طائرة و187 مروحية و669 من الطائرات بدون طيار التشغيلية والتكتيكية و155 صاروخ كروز و15 سفينة و 2655 من المركبات وخزانات الوقود، فضلا عن 66 وحدة من المعدات الخاصة"، مع الاشارة إلى أن "أكبر خسائر الجانب الروسي سجلت في منطقة كراماتورسك".

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أعلن 24 فبراير الماضي عن القيام بعملية عسكرية خاصة في أوكرانيا بسبب دونباس حيث تحولت فيما بعد إلى نزاع عسكري بين الطرفين، أسفر عن سقوط ضحايا من الجانبين وفرض عقوبات على روسيا.