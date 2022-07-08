أوروبا تستعد لموسم صعب من حرائق الغابات بسبب أسوأ موجة جفاف فى التاريخ

فاطمة شوقى

يستعد الاتحاد الأوروبى لموسم حرائق غابات صعب، وذلك بسبب تعرضها لارتفاع درجات الحرارة مع أسوأ موجة جفاف في التاريخ ، وفقا لصحيفة "لابانجورديا" الإسبانية.

وقال نائب رئيس العلاقات بين المؤسسات في المفوضية الأوروبية ، ماروس سيفكوفيتش ، إنه منذ عام 2017 ، شهدنا أعنف حرائق الغابات التي شهدتها أوروبا على الإطلاق ، وللأسف ، نعتقد أن موسم حرائق الغابات لعام 2022 قد يستمر في هذا الاتجاه بل أسوأ ، حيث تشير خدمة إدارة الطوارئ إلى أن الجفاف الحالي في أوروبا يمكن أن يصبح الأسوأ في التاريخ".

وفى إطار الاستعداد الاوروبى لموسم الحرائق، قام البرلمان الأوروبى بتخصيص حوالى 14 مليون يورو هذا العام للحماية المدنية من الحرائق، وأيضا خصص طائرة هليكوبتر ثقيلة وجرارين ، وقال سيفكوفيتش "نخطط لشراء 12 طائرة آخرى تحت قيادة الإنقاذ".

وقال الخبراء إن تغير المناخ زاد من مخاطر اندلاع الحرائق، خاصة وأن القارة تتعرض لدرجات حرارة مرتفعة في الصيف مقرونا بآثار موجات الجفاف العديدة والتي تعتبر الأطول في التاريخ.

وتضرر الاتحاد الأوروبي والدول المجاورة بشدة في عام 2021 من سلسلة حرائق الغابات ، التي أججتها موجات حر غير مسبوقة ، دمرت المزارع والحقول والغابات عبر البحر الأبيض المتوسط ​​، بما في ذلك اليونان وإيطاليا وفرنسا وألبانيا، وإسبانيا .

وتسببت بعض حرائق الغابات في مشاهد مروعة ، كما هو الحال في إيفيا ، حيث أجبر الناس على الفرار من الجزيرة اليونانية بالقوارب في منتصف الليل.

وفقًا للمنظمة الأوروبية لاستغلال الأقمار الصناعية للأرصاد الجوية ، كان عام 2021 ثاني أسوأ عام مسجل لحرائق الغابات في البحر الأبيض المتوسط ​​، بعد عام 2017، حيث فقد ما لا يقل عن 86 شخصًا حياتهم.

ويعتبر الجفاف هو أيضا مشكلة متنامية. أعلنت الحكومة الإيطالية في وقت سابق من هذا الأسبوع حالة الطوارئ في خمس مناطق بسبب الجفاف في حوض بو ، مما دفع احتياطيات المياه إلى أدنى مستوياتها منذ عقود.

في البرتغال ، تواجه الدولة بأكملها تقريبًا "جفافًا شديدًا" بعد شهر مايو الأكثر سخونة خلال 92 عامًا الماضية.