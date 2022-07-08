اليوم السابع
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أوباما: أشعر بالصدمة لاغتيال صديقى شينزو آبى بعد تكريس حياته لخدمة بلاده

الجمعة، 08 يوليه 2022 03:36 م
أوباما: أشعر بالصدمة لاغتيال صديقى شينزو آبى بعد تكريس حياته لخدمة بلاده أوباما مع الراحل شينزو آبى
كتب محمد تهامى زكى

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أعرب الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما عن صدمته وحزن الشديد لوفاة صديقه شينزو آبي، رئيس الوزراء الياباني السابق، الذى لقى مصرعه صباح اليوم الجمعة، مؤكدا مكرسًا حياته لخدمة بلاده والتحالف الاستثنائي بين الولايات المتحدة واليابان.

 

وقال أوباما، عبر فيس بوك: "أشعر بالصدمة والحزن لاغتيال صديقي وشريكي منذ وقت طويل شينزو آبي في اليابان، كان رئيس الوزراء السابق آبي مكرسًا حياته لخدمة بلاده والتحالف الاستثنائي بين الولايات المتحدة واليابان".

 

وأضاف أوباما: "سأتذكر دائمًا العمل الذي قمنا به لتعزيز تحالفنا، والتجربة المؤثرة للسفر إلى هيروشيما وبيرل هاربور معاً، والنعمة التي أظهرها هو وزوجته آكي آبي لي ولميشيل، أنا وميشيل نرسل أحر التعازي لشعب اليابان الذي هو في أفكارنا كثيرا في هذه اللحظة المؤلمة".

 

أوباما
أوباما

وأعلنت هيئة الإذاعة والتليفزيون اليابانية، وفاة آبى، 67 عاما، فى مستشفى فى مدينة كاشيهارا، حيث كان يتلقى العلاج، وكان آبى يلقى خطابا خارج محطة القطار الرئيسية فى نارا، حيث كان يقف مرتديا بدلة زرقاء داكنة، قبل أن تدوى صوت طلقات نارية.

 

وأظهرت اللقطات آبى ممددا فى الشارع، فيما ركض العديد من حراس الأمن تجاهه، فيما تلطخت ملابسه بالماء، وبعدها بلحظات، رصدت عدسات المصورين قفز حراس أمن فوق رجل يرتدى قميصا رماديا يرقد على الرصيف ووجهه للأسفل. ويمكن رؤية جهاز مزدوج الماسورة يبدو أنه مسدس يدوى الصنع على الأرض.

 

وجرى نقل آبى فورا على متن مروحية إلى المستشفى، فيما كان قلبه ورئتاه فى حالة توقف، حسب تصريحات المسئولين، وبعد وقت قليل، أكدت شرطة محافظة نارا اعتقال تيتسويا ياماجامى41 عاما، للاشتباه فى محاولة القتل.


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