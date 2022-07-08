أخبار مصر.. اغتيال رئيس وزراء اليابان السابق شينزو آبى خلال خطاب انتخابى

نشر اليوم السابع خلال الساعات القليلة الماضية مجموعة من الأخبار الهامة على رأسها نقلت وسائل إعلام رسمية يابانية أن رئيس الوزراء الياباني السابق شينزو آبى، توفى قبل قليل متأثرا بإصابته بعد تعرضه لإطلاق نار.

وكانت حدثت صدمة فى أوساط السياسة اليابانية والعالمية، بعد إطلاق النار على رئيس وزراء اليابان السابق، شينزو آبى وهو يدلى بخطاب اليوم الجمعة فى إطار حملة انتخابية لمجلس الشيوخ فى مدينة نارا غرب اليابان. وقالت شبكة "سى بى إس نيوز" الأمريكية إن صور ومقاطع فيديو للحادث تم تداولها تعكس المشهد الفوضوى الذى تلا إطلاق النار.

وذكرت وسائل إعلام يابانية في وقت سابق أن آبي يبدو أنه لا توجد لديه مؤشرات حيوية ، مستشهدة بتعليقات من إدارة الإطفاء المحلية. وقالت صحيفة "الجارديان" البريطانية إن وسائل إعلام يابانية ذكرت إن آبي يعاني على ما يبدو توقّفاً في وظيفة القلب والجهاز التنفّسي، وهي عبارة مستخدمة في اليابان قبل تأكيد الوفاة رسمياً.. وفيما يلى موجز أخبار مصر لأهم الأنباء.



الرئيس السيسى: مصر لن تنسى ما قدمه شينزو آبي.. وستعمل على تخليد اسمه

قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، إنه تلقى ببالغ الحزن والأسى نبأ وفاة رئيس الوزراء الياباني السابق، شينزو آبي، إثر عملية اغتيال غادرة.

وكتب الرئيس السيسى، عبر حساباته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي:"لقد كان شينزو آبي صديقاً مخلصاً لمصر، محباً لها، داعماً لها في كل الأوقات والظروف، وشهدت علاقاتنا الثنائية، في عهده، تطوراً غير مسبوق على جميع الأصعدة.

وأضاف الرئيس:"إنني أعزي الشعب الياباني الصديق لفقدانه مثل هذا القائد العظيم، وأؤكد أن مصر لن تنسى ما قدمه شينزو آبي من جهود مخلصة لتعزيز تعاوننا، وستعمل على تخليد اسمه كما ينبغى".



محافظ القاهرة يعتمد 240 درجة حد أدنى للقبول بمدارس الثانوى العام

اعتمد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة الحد الادنى لمجموع القبول بمدارس الثانوي العام الرسمي بالقاهرة بحد أدني 240 درجة.



وأكد محمد عطية وكيل أول الوزارة، مدير المديرية، أنه يتم التقديم من خلال الموقع الإلكتروني لوزاره التربيه والتعليم، حيث يسمح للطالب التسجيل الدخول في بدايه ميعاد التقديم لإضافة رغبته وحفظها، وذلك لمدة أسبوعين على أن يتم سرعه البت إلكترونيا على نفس الموقع في قبول طلبات الطلاب للتنسيق وحسب القواعد المعمول بها في هذا الشان مع مراعاة الآتى:

1- يتم قبول الطلاب حسب المربع السكني أو حسب مربع الادارات التعليميه التي حصلوا منها على شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي.

2- الطلاب الحاصلون على مجموع 266 درجه فأكثر يسمح لهم بالتقدم الى المدارس التي يرغبونها خارج المربع السكني أو داخله على مستوى المحافظة وتقبلهم هذه المدارس بما لا يزيد عن 25% من إعداد الطلاب المقبولين بكل مدرسة.

3- الطلاب الحاصلين على مجموع درجات 252 درجه فأكثر يسمح لهم بالتقدم إلى المدارس التي يرغبونها داخل الإدارة التعليمية فقط ودون القيد بالمربع السكني وتقبلهم المدرسة بما لا يزيد عن 25% من أعداد الطلاب المقبولين بالمدرسة.

4- لا يسمح بقبول أي طلبات التحاق بمدارس التعليم الثانوي العام بالقاهرة بالمدارس الرسمية، إلا لأبناء محافظة القاهرة الحاصلين على شهاده إتمام الدراسة بمرحله التعليم الأساسي من إحدى مدارس القاهرة ولا يسمح إطلاقا لطلاب الصف الأول الثانوى بأى محافظة أخرى بالتحويل إلى مدارس القاهرة، إلا بعد أن يتم تنسيقهم في محافظاتهم وطبقا للقرارات الوزارية المنظمة لذلك.

كما أشار مدير المديرية إلي أن الحد الأدنى للقبول بالصف الاول الثانوي بالمدارس الخاصه 140 درجة، أما فصول الخدمات أقل من الحد الأدنى للتنسيق الثانوي العام بـ 40 درجة



التنمية المحلية توجه المحافظات بالتخلص الآمن من مخلفات ذبح الأضاحى وجه اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، المحافظات بضرورة تطبيق الأجهزة التنفيذية فى المحافظات لتعليمات التعامل الآمن مع لحوم الأضاحى ومخلفاتها خلال فترة عيد الأضحى وتشكيل لجان تحت الإشراف المباشر لسكرتيرى عموم المحافظات للإشراف على التداول الصحى للحوم الأضاحى ومتابعة اعمال النظافة لمواقع الذبح .

وشدد شعراوى، في بيان اليوم، على ضرورة تخصيص أماكن إضافية مناسبة للذبح بجانب المجازر العمومية يتوافر بها الاشتراطات الصحية، وتكون متصلة بشبكات الصرف الصحى، مع إلزام كافة العاملين بمحال الجزارة والمواطنين فى الأماكن المصرح بها الذبح بارتداء الكمامات الواقية اثناء تواجدهم خلال عمليات الذبح والتخلص من المخلفات بالطرق الصحية الآمنة بيئياً.

كما وجه شعراوى بضرورة استخدام وسائل نقل يتوافر بها الاشتراطات الصحية لعملية نقل اللحوم إلى المستهلكين والتخلص الآمن من كافة المخلفات فى الاماكن المخصصة لها قبل مرور 24 ساعة على وجودها وذلك من خلال قيام الشركات المتعاقد معها على جمع المخلفات أو الجهات التابعة للمحافظة بنطاق الوحدات المحلية بالأحياء والمراكز والمدن والقرى بالتخلص الآمن من كافة المخلفات الناتجة عن عملية الذبح بالأماكن المخصصة والدفن الآمن لها، والتنسيق مع المواطنين لمرور السيارات التابعة للمحافظة أو الشركات المتعاقد معها للجمع الفورى لتلك المخلفات .



القضاء السويسرى يبرئ جوزيف بلاتر من قضايا فساد فيفا

أصدرت محكمة القضاء السويسرى قرارا بتبرئة جوزيف بلاتر رئيس الاتحاد الدولى السابق على خلفية الاحتيال على فيفا بالحصول على تعويض غير مبرر بقيمة (1.8 مليون يورو) لصالح النجم الفرنسي السابق.



ووقّع بلاتيني وبلاتر اتفاقاً مكتوباً في أغسطس 1999 ينص على دفع فيفا مبلغ 300 ألف فرنك سويسري سنوياً، ليؤكدا أنهما اتفقا على دفع 700 ألف سنوياً أكثر عندما تسمح مالية الاتحاد الدولي بذلك.



قدّم بلاتيني الذي تبوأ حينها رئاسة الاتحاد الأوروبي فاتورة بقيمة (1.8 مليون يورو) في بداية عام 2011، وقعها بلاتر وقدمها إلى فيفا كرصيد متأخر للراتب.

وكانت النيابة العامة السويسرية طالبت في يونيو الماضي بعقوبة السجن لمدة سنة وثمانية أشهر مع وقف التنفيذ. لكن يوم الجمعة في تمام الساعة العاشرة صباحاً، يأمل الفرنسي البالغ 67 عاماً والسويسري البالغ 86 عاماً في إيجاد مخرج واحد فقط: البراءة في دفاع على أساس وجود تلاعب سياسي وقضائي يهدف إلى إبعادهما عن السلطة.