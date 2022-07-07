1.7 مليار دولار صادرات الصناعات الغذائية أول 5 أشهر من 2022

كتب إسلام سعيد

بلغ إجمالي قيمة صادرات الصناعات الغذائية في الأشهر الخمسة الاولى من عام 2022 حوالي 1.761 مليار دولار محققة نسبة نمو قدرها 2% وقيمة نمو 35 مليون دولار مقارنة بصادرات نفس الفترة من عام 2021 والتي كانت قد بلغت حوالي 1.726 مليار دولار.

وبلغت صادرات شهر يناير 2022 حوالي 306 مليون دولار بنسبة نمو في القيمة 15% مقارنة بصادرات شهر يناير 2021 والتي بلغت 267 مليون دولار، وبلغت صادرات شهر فبراير 2022 حوالي 340 مليون دولار بنسبة تراجع في الصادرات 0.5% مقارنة بصادرات شهر فبراير 2021 والتي بلغت 342 مليون دولار، وبلغت صادرات شهر مارس 2022 حوالي 427 مليون دولار بنسبة نمو 10% وقيمة نمو 39 مليون دولار مقارنة بصادرات شهر مارس 2021 البالغة 388 مليون دولار. وبلغت صادرات شهر إبريل 2022 حوالي 371 مليون دولار محققة نسبة نمو في القيمة 0% مقارنة بصادرات إبريل 2021، وبلغت صادرات شهر مايو 2022 حوالى 316 مليون دولار محققة نسبة تراجع في القيمة 12% مقارنة بصادرات مايو 2021 والتي بلغت 358 مليون دولار.

وتربعت الصادرات إلى الدول العربية قائمة أهم المجموعات الدولية المستوردة للأغذية المصنعة المصرية خلال الأشهر من يناير إلى مايو من عام 2022 بقيمة 890 مليون دولار تمثل 50% من إجمالي الصادرات الغذائية محققة نسبة تراجع بلغت 3% وقيمة تراجع بلغت 29 مليون دولار، يليها الاتحاد الأوروبي بقيمة 345 مليون دولار بنسبة زيادة 21% وتمثل 20% من إجمالي الصادرات، الدول الافريقية غير العربية بقيمة 121 مليون دولار وتمثل 7% من إجمالي الصادرات وحققت نسبة تراجع في قيمة الصادرات بلغت 19%، الولايات المتحدة الامريكية بقيمة 116 مليون دولار وتمثل 7% من إجمالي الصادرات محققة نسبة نمو بلغت 29%، باقي المجموعات الدولية بقيمة 289 مليون دولار والتي تمثل 16% من إجمالي الصادرات الغذائية المصرية خلال نفس الفترة.

أما بالنسبة لاهم دول العالم المستوردة للصناعات الغذائية خلال الأشهر الخمسة الاولى من عام 2022 فقد احتلت المملكة العربية السعودية على المركز الأول بقيمة صادرات 158 مليون دولار بنسبة زيادة قدرها 17%، يليها الولايات المتحدة الامريكية بقيمة 116 مليون دولار ونسبة نمو 29%، السودان بقيمة 87 مليون دولار ونسبة نمو 16%، ليبيا بقيمة 80 مليون دولار ونسبة تراجع 9%، فلسطين بقيمة 77 مليون دولار محققة نسبة زيادة 46%، الاردن بقيمة 74 مليون دولار ونسبة تراجع 1%، لبنان بقيمة 64 مليون دولار ونسبة نمو 35%، ألمانيا بقيمة 58 مليون دولار ونسبة نمو 6%، الصين بقيمة 56 مليون دولار ونسبة تراجع 17%، وفى المركز العاشر اليمن بقيمة 55 مليون دولار ونسبة زيادة 4% بالمقارنة بصادرات نفص الفترة عام 2020.

كما احتلت تركيا قائمة أهم الدول التي حققت أعلى قيمة زيادة في الصادرات خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2022 مقارنة بنفس الفترة من عام 2021 بقيمة صادرات 44 مليون دولار وقيمة زيادة في الصادرات 27 مليون دولار، يليها الولايات المتحدة الامريكية بقيمة صادرات 116 مليون دولار وقيمة زيادة في الصادرات 26 مليون دولار، فلسطين بقيمة صادرات 77 مليون دولار وقيمة زيادة في الصادرات 24 مليون دولار، السعودية بقيمة صادرات 158 مليون دولار وقيمة زيادة في الصادرات 23 مليون دولار، هولندا بقيمة صادرات 53 مليون دولار وقيمة زيادة 18 مليون دولار، لبنان بقيمة صادرات 64 مليون دولار وقيمة زيادة في الصادرات 17 مليون دولار، السودان بقيمة صادرات 87 مليون دولار وقيمة زيادة بلغت 12 مليون دولار، بولندا بقيمة صادرات 25 مليون دولار وقيمة زيادة بلغت 11 مليون دولار، كينيا بقيمة صادرات 40 مليون دولار وقيمة زيادة بلغت 9 مليون دولار، وفى المركز العاشر الدانمارك بقيمة صادرات 15 مليون دولار وقيمة زيادة بلغت 8 مليون دولار بالمقارنة بصادرات نفس الفترة من عام 2021.

ويعمل المجلس على تنمية الصادرات من خلال زيادة الأنشطة الترويجية ودعم التواجد المصري في عدد من دول العالم بناء على الدراسة التي اعدها المجلس للقطاع في الربع الأول من عام 2021 حيث استهل المجلس تحركاته في عام 2022 بتنظيم بعثة ترويجية إلى كينيا في يناير 2022 ثم تنظيم المشاركة المصرية في معرض جلف فود دبى في فبراير 2022 ثم المشاركة في وفد وزارة الخارجية إلى جيبوتى في مارس 2022، تنظيم مشاركة الشركات المصرية في معرض APAS البرازيل خلال الفترة من 17-20 مايو، بجانب تنظيم بعثة ترويجية لعدد 47 شركة مصرية إلى الأردن خلال الفترة من 29-31 مايو الجاري بالتنسيق مع جهاز التمثيل التجاري والنقابة العامة لتجار المواد الغذائية بالأردن وغرفة تجارة عمان بمشاركة مستوردين من دول ( الأردن – فلسطين – سوريا – العراق ).

كما يدرس المجلس إيفاد عدد من البعثات التجارية إلى دول أفريقية وعربية حتى نهاية العام الجاري بجانب الاستمرار في أنشطة المعارض الدولية وتوفير المعلومات التسويقية والندوات واللقاءات الالكترونية والدوارات التدريبية التي تركز على توعية الكوادر التصديرية والإنتاجية في الشركات أعضاء المجلس للارتقاء المستمر بمعدلات الأداء والتوافق مع المعايير والاشتراطات الدولية وذلك بالتعاون والتنسيق مع أجهزة وزارة التجارة والصناعة وشركاء النجاح.