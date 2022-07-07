اليوم السابع
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وزير التنمية المحلية يهنئ الرئيس السيسى ورئيس الوزراء بعيد الأضحى المبارك

الخميس، 07 يوليه 2022 10:30 ص
وزير التنمية المحلية يهنئ الرئيس السيسى ورئيس الوزراء بعيد الأضحى المبارك اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية
كتب على عبد الرحمن

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بعث اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية ، ببرقية تهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسى ، بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.
 
وقال شعراوى، في نص البرقية : "يسعدنى أن أتقدم لفخامتكم بأصدق التهانى وأطيب التمنيات بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك ، متمنياً من المولى عز وجل أن يجعله عيداً سعيداً مباركاً على فخامتكم وعلى مصرنا الغالية وشعب مصر العظيم" . 
 
وأضاف اللواء محمود شعراوى، فى برقيته: "وأن يحقق بفضل قيادتكم الرشيدة كل ما تصبوا إليه مصرنا الغالية من آمال وطموحات مجددين العهد لكم بأن نكون خلف قيادتكم جنوداً مخلصين نحقق بكم ومعكم آمال الشعب المصرى في النهوض والتقدم .. حفظكم الله ورعاكم ووفقكم لما فيه الخير لمصرنا الحبيبة".
 
كما بعث اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، ببرقية تهنئة إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك ، وقال شعراوى في نص البرقية :" يسعدنى أن أتقدم لسيادتكم بأصدق التهانى وأطيب التمنيات بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك أعاده الله على سيادتكم وعلى مصرنا الغالية والأمة الإسلامية بالخير واليمن والبركات". 
 
وأضاف شعراوى : "داعين المولى عزل وجل في هذه المناسبة الدينية الكريمة أن يبارك جهودكم المخلصة وتتحقق لمصرنا الغالية أمانيها في الأمن والسلام والتقدم والتنمية والرخاء تحت القيادة الحكمية والرشيدة لفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية" .
 

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