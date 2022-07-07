وزير التموين يهنئ رئيس الجمهورية بحلول عيد الأضحى

كتب مدحت وهبة

بعث الدكتور علي المصيلحي وزير ‏التموين والتجارة الداخلية برقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بحلول عيد الأضحى ‏المبارك، طالباً من المولى عز وجل أن يعيده على ‏الرئيس والشعب المصري بالخير واليمن والبركات ‏وموفور الصحة والعافية.

وأكد الدكتور علي ‏المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أنه ‏ماضً على الدرب لتنفيذ كل توجيهات الرئيس ‏لتنفيذ المشروعات التي وجه بها في الجمهورية الجديدة.

واختتم الوزير برقيته بالدعاء للمولى عز ‏وجل أن يعيد هذه المناسبة على الرئيس والشعب ‏المصري بالخير واليمن والبركات وعلى مصر الحبيبة ‏بالتقدم والازدهار.‏