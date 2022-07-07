اليوم السابع
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وزير التموين يهنئ رئيس الجمهورية بحلول عيد الأضحى

الخميس، 07 يوليه 2022 11:46 ص
وزير التموين يهنئ رئيس الجمهورية بحلول عيد الأضحى الدكتور علي المصيلحي وزير ‏التموين والتجارة الداخلية
كتب مدحت وهبة

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بعث الدكتور علي المصيلحي وزير ‏التموين والتجارة الداخلية برقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية،  بحلول عيد الأضحى ‏المبارك، طالباً من المولى عز وجل أن يعيده على ‏الرئيس  والشعب المصري بالخير واليمن والبركات ‏وموفور الصحة والعافية.
 
وأكد  الدكتور علي ‏المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أنه ‏ماضً على الدرب لتنفيذ كل توجيهات الرئيس ‏لتنفيذ المشروعات التي وجه بها في الجمهورية الجديدة.
 
واختتم الوزير برقيته بالدعاء للمولى عز ‏وجل أن يعيد هذه المناسبة على الرئيس والشعب ‏المصري بالخير واليمن والبركات وعلى مصر الحبيبة ‏بالتقدم والازدهار.‏
 

وزير التموين

عيد الأضحى

الرئيس السيسى



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