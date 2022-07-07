اليوم السابع
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الخميس، 07 يوليه 2022 07:55 م
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وزير البترول ينعى الدكتور محمد باركيندو الأمين العام لمنظمة الأوبك

الخميس، 07 يوليه 2022 07:05 م
وزير البترول ينعى الدكتور محمد باركيندو الأمين العام لمنظمة الأوبك وزير البترول والدكتور محمد باركيندو
كتبت -مروة الغول

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تقدم المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية بخالص التعازي إلى دولة نيجيريا الشقيقة ولمنظمة الأوبك في وفاة الدكتور محمد باركيندو الأمين العام لمنظمة الأوبك.
 
 
وقال: فقد كان للدكتور باركيندو دوراً محورياً في تعزيز استقرار الأسواق العالمية خلال رئاسته لمنظمة الأوبك، ونجح في مواجهة العديد من التحديات التي عصفت بقطاع الطاقة والاقتصاد العالمي.
 
وأضاف: وقد شرفت بصداقة الدكتور باركيندو علي مدار السنوات الماضية، وكان محباً لمصر وداعماً للنجاحات التي حققها قطاع البترول المصري.
 
داعياً الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، ويلهم أسرته الصبر والسلوان.
 
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