نقيب الخدمات الإدارية يطالب اللجان النقابية بمواكبة عصر الرقمنة

كتبت آية دعبس

طالب هشام فاروق المهيري نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ،ورئيس النقابة العامة للخدمات الادارية والاجتماعية، اللجان النقابية الفرعية على مستوى الجمهورية بقطاعات الخدمات الادارية والاجتماعية بتحديث تقنية العمل داخل الهيئات والمديريات وذلك تماشيا مع إطلاق منصة مصر الرقمية التي افتتحها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، ومع رؤيه مصر 2030، واستراتيجية مصر لتحقيق التحول الرقمي من أجل بناء بناء دولة رقمية عصرية حديثة ..

واشاد هشام فاروق المهيري في تصريحات صحفية اليوم بالتحول الرقمي الحكومي، ورفع كفاءته بين أجهزة الدولة ووزارتها في تقديم الخدمات، كتجديد رخصة السيارة ،وخدمة المواطنين في بعض المصالح منها : الشهر العقارى، والأحوال المدنية ،والتأمين الصحي، ومراكز المعلومات والخدمات بجميع المحافظات موضحا أن هذة الخدمات اصبحت في مكان واحد، ووفرت الوقت للمواطن، وساعدت على سرعة إنهاء الخدمة في وقت قياسي ،موضحا أن ذلك أحد علامات الجمهورية الجديدة والدوله الحديثة التي أرسى مبادئها الرئيس عبدالفتاح السيسي.