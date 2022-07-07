اليوم السابع
Ads
الخميس، 07 يوليه 2022 11:38 ص
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

تماشيا مع "الجمهورية الجديدة "..

نقيب الخدمات الإدارية يطالب اللجان النقابية بمواكبة عصر الرقمنة

الخميس، 07 يوليه 2022 11:23 ص
نقيب الخدمات الإدارية يطالب اللجان النقابية بمواكبة عصر الرقمنة هشام فاروق المهيري رئيس النقابة العامة للخدمات الادارية والاجتماعية
كتبت آية دعبس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
طالب هشام فاروق المهيري نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ،ورئيس النقابة العامة للخدمات الادارية والاجتماعية، اللجان  النقابية الفرعية على مستوى الجمهورية بقطاعات الخدمات الادارية والاجتماعية بتحديث تقنية العمل داخل الهيئات والمديريات وذلك تماشيا مع إطلاق منصة مصر الرقمية التي افتتحها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، ومع رؤيه مصر 2030، واستراتيجية مصر لتحقيق التحول الرقمي من أجل بناء بناء دولة رقمية عصرية حديثة ..
 
واشاد هشام فاروق المهيري في تصريحات صحفية اليوم  بالتحول الرقمي الحكومي، ورفع كفاءته بين أجهزة الدولة ووزارتها في تقديم الخدمات، كتجديد رخصة السيارة ،وخدمة المواطنين في بعض المصالح منها : الشهر العقارى، والأحوال المدنية ،والتأمين الصحي، ومراكز المعلومات والخدمات بجميع المحافظات موضحا أن هذة الخدمات اصبحت في مكان واحد، ووفرت الوقت للمواطن، وساعدت على سرعة إنهاء الخدمة في وقت قياسي ،موضحا أن ذلك أحد علامات الجمهورية الجديدة والدوله الحديثة التي أرسى مبادئها الرئيس عبدالفتاح السيسي.
 
 

نقابة الخدمات الادارية

اتحاد العمال

مصر الرقمية

نقيب الخدمات الإدارية



الموضوعات المتعلقة

نقيب الخدمات الإدارية: تنسيق مع المحافظات لمنح حوافز للأعضاء فى العيد

الثلاثاء، 05 يوليه 2022 11:58 ص

نقابة الخدمات الإدارية تستعد للحوار الوطنى: إصدار قانون عمل لتحقيق التوازن

الإثنين، 04 يوليه 2022 06:17 م

رئيس نقابة الخدمات الإدارية والاجتماعية يكلف مختار أبو الفتوح أمينا للإعلام

السبت، 02 يوليه 2022 08:14 م

"المهيرى" رئيسا لنقابة الخدمات الإدارية للمرة الثانية.. و"عرابي" النائب الأول

الإثنين، 20 يونيو 2022 12:04 م

مختار أبو الفتوح يفوز بعضوية النقابة العامة للخدمات الإدارية والاجتماعية

الخميس، 16 يونيو 2022 09:51 م


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة