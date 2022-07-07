مصرع 3 أشخاص وإصابة 5 آخرين فى انقلاب ميكروباص بطريق أسيوط الغربى

كتب عبد الرحمن سيد

لقى 3 أشخاص مصرعهم وأصيب 5 آخرين فى حادث انقلاب ميكروباص أعلى طريق أسيوط الصحراوي الغربي نطاق الفيوم، وتم نقل المتوفين إلى المشرحة والمصابين إلى المستشفي القريبة من موقع الحادث لتلقى العلاج اللازم، وتمكن رجال المرور من رفع حطام الحادث بواسطة الأوناش من أعلى الطريق وتسيير حركة السيارات.

تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة للنجدة، بلاغا من الخدمات المعينة أعلى طريق أسيوط الصحراوي الغربي نطاق الفيوم، بوقوع حادث مرورى، فانتقل رجال المرور لمكان الواقعة وتم الدفع بالاوناش لرفع آثار الحادث لتسيير حركة السيارات.

بالفحص تبين وقوع حادث انقلاب ميكروباص ، مما أسفر عن مصرع 3 أشخاص وإصابة 5 آخرين، وتم نقل المتوفين الي المشرحة والمصابين إلى مستشفي الفيوم العاَم لتلقي العلاج اللازم، فيما تمكن رجال المرور من رفع حطام الحادث بالكامل من أعلي الطريق.