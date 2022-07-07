مصرع شخص وإصابة 9 آخرين فى حادث انقلاب سيارة نقل بطريق سفاجا قنا

البحر الأحمر - عماد عرفة

لقى شخص مصرعه، بينما أصيب 9 آخرين فى حادث انقلاب سيارة ربع نقل بالكيلو 60 طريق سفاجا قنا، وتم الدفع بعد من سيارات الإسعاف لموقع الحادث، وتم نقل المصابين لمستشفى سفاجا المركزى لتلقى العلاج.

كان ورد بلاغ لغرفة عمليات إسعاف البحر الأحمر يفيد بانقلاب سيارة ربع نقل بطريق سفاجا - قنا على الفور، فتم الدفع بسيارات الإسعاف لمكان الحادث، وتبين مصرع شخص وإصابة 9 آخرين

ونقلت سيارًات الإسعاف المصابين لمستشفى سفاجا المركزى لتلقى العلاج، وتبين أن إصابتهم متوسطة ومن المقرر أن يغادر عدد منهم اليوم المستشفي، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت وجارى العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات .