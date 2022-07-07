محافظ السويس يطالب بمشاركة المواطنين فى الحفاظ على الحدائق والمتنزهات

السويس - كريم عبد المعين

طالب اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس المواطنين بضروره مشاركة الجهاز التنفيذي في المحافظه بالحفاظ على الشوارع التي تم رصفها حديثا في جميع الأحياء كذلك الحدائق والمتنزهات العامة بمنع أي إشغالات والتعاون في نظافتهم حفاظا على المظهر الحضاري السويس.



وقال محافظ السويس في تصريحات لـ"اليوم السابع"، إن المحافظة نجحت رصف عدد كبير من الشوارع الرئيسية وتجهيزهم بالأرصفة، كذلك تطوير كورنيش السويس وإقامه ممشى أهل السويس وإقامه الحدائق العامة والمتنزهات في أضخم ميزانية حكومية في تاريخ السويس ولا بد من الحفاظ على كل هذه المكتسبات التي نقلت السويس نقلة مميزة.



وأشار إلى أن المحافظة لم تتوقف في إقامه الحدائق والمتنزهات العامة، حيث تسعى جاهدة لأن تكون السويس الأفضل في محافظات مصر، موضحا أنه يتم حاليا الانتهاء من أعمال ممشى النخيل بطريق كورنيش السويس، إضافة إلى تطوير واجهات المدن السكنية القديمة ورصفها بما يتماشى مع أعمال التطوير بالمحافظة.

وهنأ المحافظ أبناء السويس بعيد الأضحى المبارك، مطالبًا بعدم ذبح الأضاحي في الشوارع والالتزام بذبحها في مجزر السويس مجانا.

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وقال إنه أصدر تعليمات لرؤساء الأحياء بضرورة التواجد في الشارع السويسي خلال أيام العيد ورفع المخلفات من الشوارع دوريًا والتخلص الآمن من القمامة من خلال المدفن الصحي المخصص لها بطريق الإسماعيلية.

وأضاف أن غرفة عمليات المحافظة ستعمل طوال أيام العيد على مدار 24 ساعة، لتلقي أي بلاغات أو شكاوى من المواطنين لحلها على الفور.