كل ما تريد معرفته عن مبادرة شباب من أجل التنمية

كتبت أسماء أمين

احتفلت وزاره التخطيط والتنمية الاقتصادية بختام فعاليات مبادرة (شباب من أجل التنمية" بالشراكة مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي (المجلس الأعلى للجامعات).



هدف المبادرة

مبادرة "شباب من أجل التنمية" مبادرة شبابية تهدف إلى توفير وتهيئة مجالات لإشراك الشباب في قضايا الشأن العام وفتح قنوات تواصل مستمرة معهم، ورفع وعي الشباب الجامعي بمبادئ وأهداف التنمية البشرية والمستدامة وربطها بالسياسات العامة والمشروعات التنموية التي تعمل عليها الدولة المصرية، وذلك في إطار المحاور التي تناولها تقرير التنمية البشرية المصري 2021، وهي: التعليم والصحة والسكن اللائق والإصلاح الاقتصادي والحماية الاجتماعية والاستدامة البيئية والنهضة الجديدة للمرأة المصرية والحوكمة.



محاور المبادرة

تتكون المبادرة من محورين رئيسيين المحور الأول يهدف إلى تعريف شباب الجامعات بالتنمية البشرية وربطها بالخطة الاستراتيجية للدولة والمشروعات التنموية على المستويين القومي والمحلي، وذلك من خلال عقد ندوات ومؤتمرات وورش عمل حول الموضوعات التي تناولها تقرير التنمية البشرية المصري 2021

والمحور الثاني منافسات طلابية تهدف إلى إعداد جيل من الخبراء والممارسين والمدربين على وعي بقضايا وأهداف التنمية البشرية وكيفية ربطها باستراتيجية الدولة المصرية وبرامجها ومشروعاتها.



عدد الجامعات المشاركة

تم اختيار 5 جامعات في المبادرة كنموذج أولي ضمانًا لنجاح المبادرة؛ وهى جامعات ممثلة للصعيد وإقليم القناة والدلتا وجامعتي القاهرة وعين شمس، كما تم اختيار الفرق ممثلي تلك الجامعات من كليات متنوعة لضمان تنوع الأفكار وقوتها.