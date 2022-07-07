كازاخستان: لن نتخذ خطوات تضر بالمصالح الروسية

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صرح المتحدث باسم رئيس كازاخستان، رسلان زيلديباي، اليوم الخميس، بأن بلاده لن تتخذ خطوات قد تضر بالمصالح الروسية لأنها لا تزال شريكًا استراتيجيًا وحليفًا.



وردا على سؤال حول الاجتماع الذي عقده رئيس الدولة حول تطوير إمكانات نقل وعبور منتجات النفط الكازاخية قال زيلديباي: "كان الأمر يتعلق، أولاً وقبل كل شيء، بتنويع طرق إيصال الهيدروكربونات الكازاخية إلى الأسواق الدولية في سياق الاضطرابات الجيوسياسية. لقد جرت مناقشة إنشاء ممرات نقل جديدة"- وفق ما نقلته وكالة أنباء تاس الروسية.



يذكر أن الرئيس الكازاخي قاسم جومارت توكاييف قال في وقت سابق من اليوم إن البلاد بحاجة إلى تنويع طرق تصدير النفط، وقال إن الطريق عبر قزوين يمثل أولوية. وردا على تصريحات الرئيس الكازاخي قال المتحدث باسم الكرملين الروسي دميتري بيسكوف في وقت لاحق من اليوم إن الكرملين لا يرى أن هذا البيان له دوافع سياسية.



وقال المتحدث إن القرارات التي اتخذت لم تكن لدوافع سياسية وإن روسيا حليف و "لن يتم اتخاذ خطوات للإضرار بمصالحها".