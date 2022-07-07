كارمن القبرصلى تفوز بجائزة المبدع الصغير كأول أديبة من أبناء دمياط.. فيديو

دمياط - معتز الشربينى

بالرغم من صغر سنها وأنها مازالت فى مقتبل العمر وتخطو خطواتها الأولى، والتى لا يتعدى عمرها 15 عاما، إلا أنها حفرت اسمها فى عالم الإبداع الأدبى، ولقبها البعض بـ"بنت النيل" لموهبتها الأدبية فى كتابة القصة.. كارمن محمد القبرصلى طالبة من أبناء محافظة دمياط حصلت على جائزة الدولة المبدع الصغير فى الدورة الثانية من المسابقة بمجال الأدب والقصة القصيرة.







قالت كارمن القبرصلى لـ "اليوم السابع": جائزة المبدع الصغير جائزة خصصتها مصر تمنح للأطفال والنشىء للاهتمام بالمواهب ورعايته وتشجيعهم.

وأضافت: هذه المسابقة تقدم لها 2676 مبدعا من 27 محافظة ويتم اختيار 34 فائزا يتم اختيارهم من المجلس الأعلى للثقافة ويتم اختيار فائز لكل فرع عبارة عن الفرع الأدب، والفنون، فرع الابتكار والإبداع.



وتابعت كارمن القبرصلى: حاليا أتجه لكتابة الرواية الأولى من عملى بعنوان "سبحة وربابة" وهى رواية اجتماعية عن الحياة فى دمياط.



وأضافت: أدين بالفضل بعد الله لأبى وأمى، أتاحوا لى مناخا إبداعيا ومكتبة زاخرة بالكتب تضم مختلف صنوف المعرفة، مشيرة إلى أن طموحها هو دراسة الهندسة النووية والمشاركة فى المشروع المصرى للطاقة النووية السلمية، وفى مجال الأدب اتمنى عمل مجموعة قصصية للاعمال الفائزة فى المسابقة .



وأكدت كارمن القبرصلى: أوجة رسالة إلى طلاب مصر بضرورة ممارسة كافة الأنشطة التربوية بالمدارس، لأنها تنمى الشخصية وتبنى القدرات وتحفز الإبداع.



وتابعت: كما أوجة الشكر للأديب الدمياطى سمير الفيل والدكتورة منال عوض محافظ دمياط والدكتور خالد خلف وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط على دعمهم وتحفيزهم لى لتحقيق هذا الفوز.