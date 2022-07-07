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عوض تاج الدين: الحالات البسيطة إلى المتوسطة من إصابات كورونا تشكل 95%

الخميس، 07 يوليه 2022 11:29 م
عوض تاج الدين: الحالات البسيطة إلى المتوسطة من إصابات كورونا تشكل 95% د.محمد عوض تاج الدين
أحمد عبد الرحمن

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قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية، إن فيروس كورونا لم يختفي وما زال وباء عالمي، يخضع لعملية تذبذب، فهناك موجات من الإصابة من الفيروس، ومنذ شهر ونصف في حالة انحسار كبير لحالات كورونا، وأصبحت حالات قليلة، ودخول المستشفيات كاد أن يختفي. 
 
وأوضح خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مانشيت"، عبر فضائية "سي بي سي"، مع الإعلامي جابر القرموطي، أن الأسبوعين الماضيين شهدنا زيادة في الأعداد بنفس الموجة الأخيرة، لافتا إلى أن الموجات الأولى كانت نسبة الحالات البسيطة إلى المتوسطة 85 % من الحالات، أما الفترة الماضية الحالات البسيطة إلى المتوسطة تشكل 95 % من الحالات.
 
وذكر الدكتور محمد عوض تاج الدين، أن هناك زيادة من 7 إلى 8 % من الإصابات، موضحا أن الملاحظ أن الإصابات عائلية، ولم نصل لصفر حالات.
 
ولفت إلى أن الدولة استطاعت أن توفر جميع أنواع اللقاحات، ونحن الدولة الإفريقية الوحيدة والقليلة على مستوى العالم توفر هذه اللقاحات، مضيفا أن هناك 37.6 مليون مواطن حصلوا على اللقاح كاملا، وحوالي 4 مليون حصلوا على الجرعة المعززة.

محمد عوض تاج الدين

لقاح كورونا

فيروس كورونا



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