اليوم السابع
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ضبط سائق تعدى على سيدة بالسب والقذف بسبب خلاف على الأجرة بالجيزة

الخميس، 07 يوليه 2022 01:21 م
ضبط سائق تعدى على سيدة بالسب والقذف بسبب خلاف على الأجرة بالجيزة حبس - أرشيفية
كتب أحمد الجعفرى

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كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات تداول مقطع فيديو عبر موقع "فيس بوك" متضمناً تضرر إحدى السيدات من قيام قائد سيارة أجرة بالتعدى عليها بالجيزة.
 
فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات تداول مقطع فيديو عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" متضمناً  تضرر إحدى السيدات من قيام قائد سيارة أجرة بالتعدى عليها بالجيزة. 
 
بالفحص تبين ورود بلاغ لقسم شرطة الطالبية من (السيدة التى ظهرت بمقطع الفيديو المشار إليه- مقيمة بدائرة القسم) تضررت خلاله من قيام (سائق سيارة أجرة "تاكسى"- مقيم بدائرة القسم) بالتعدى عليها بالسب والشتم والإتيان بفعل خادش للحياء وذلك حال إستقلالها السيارة قيادته بسبب خلاف حول قيمة الأجرة.
 
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المشكو فى حقه ، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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سب وقذف

الجيزة

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