اليوم السابع
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الخميس، 07 يوليه 2022 05:36 ص
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شرطة التموين تضبط 1.25 طن كبدة يشتبه فى عدم صلاحيتها للاستهلاك بالغربية

الخميس، 07 يوليه 2022 05:00 ص
شرطة التموين تضبط 1.25 طن كبدة يشتبه فى عدم صلاحيتها للاستهلاك بالغربية لحوم فاسدة - أرشيفية
كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

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تمكنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة من ضبط (1٫25 طن كبده مجمدة – دقيق أبيض) بدون بيانات ويشتبه فى عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي لعدم وجود بيانات تفيد تاريخي الإنتاج والصلاحية ولوجود تغير فى خواصها الطبيعية من حيث الشكل واللون وتشكل خطراً على الصحة العامة.
 
وذلك تمهيداً لإدخالها فى عملية التصنيع وطرح المنتج النهائى للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة مالك مخزن لتحضير الوجبات الجاهزة بدون ترخيص بمحافظة الغربية.
 
 

الغربية

التموين

أخبار الحوادث

كبدة مجمدة

لحوم فاسدة



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