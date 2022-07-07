سكرتير مساعد قنا يتابع فعاليات الأنشطة الصيفية لمديرية الأوقاف.. صور

قنا صابر سعيد

تابع محمد صلاح أبوكريشة السكرتير العام المساعد لقنا، فعاليات الأنشطة الصيفية التى تنظمها مديرية أوقاف قنا، بمسجد ناصر بمدينة قنا، وتستهدف الأطفال والشباب من عمر 7 سنوات إلى 15 سنة، رافقه الدكتور ماهر على جبر وكيل وزارة الأوقاف بقنا، وعدد من أئمة الدعوة بالمديرية.

واستمع السكرتير العام المساعد، إلى شرح حول البرامج التعليمية التى تقدم للمستفدين، والتى تشمل تعليم وتدريس القرآن الكريم، وتفسير آياته بما يتلائم مع الفهم الصحيح للأطفال والشباب، مؤكدا على أهمية إقامة مثل هذه الأنشطة الصيفية فى عموم مساجد المحافظة، لما لها من أهمية كبيرة فى تشكيل وعى الأطفال والشباب من خلال حلقات تحفيظ القرآن الكريم وعلومه، بالإضافة إلى المحاضرات فى المجالات الدينية والتعليمية والتوعية، التى تهدف الى غرس مفاهيم الوسطية والاعتدال والابتعاد عن التطرف.

ووزع السكرتير المساعد، مجموعة من الإهداءات المقدمة من وزارة الأوقاف للمشاركين فى الأنشطة الصيفية، والتى شملت قصص ومجلات من اصدار المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، داعيا المشاركين إلى التحلى بأخلاق الإسلام، وتطبيق مبادئ الدين السمحة، وعدم الإنسياق وراء الأفكار المتطرفة .

وأكد الدكتور ماهر جبر، أن مديرية الأوقاف، تولى أهمية كبيرة لمثل هذه الأنشطة بناء على توجيهات الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، لدورها البارز فى ترسيخ الانتماء والولاء لدى النشء والشباب، خاصة فى ظل المخططات التى تستهدف الهوية الإيمانية للشباب، لافتا إلى أن التعليم والتدريس يتم وفقا لبرنامج مُعد من وزارة الأوقاف، ويحاضر فى تلك الأنشطة متخصصين من العاملين فى الحقل الدعوى بوزارة الأوقاف، من الأئمة المؤهلين علميا بالحصول على درجتىّ الماجستير أو الدكتوراه، أو الحاصلين على الدورات التخصصية من أكاديمية الأوقاف العالمية، أو الأكاديمية الوطنية، وذلك لضمان الحفاظ على العقول وتصحيح المفاهيم، ودرء الإنحراف الفكرى عن ابنائنا فى هذه المرحلة العمرية.

وأضاف جبر، أن مديرية أوقاف قنا تشهد تنفيذ 201 نشاط صيفى بمختلف المساجد التابعة لإدارات الأوقاف، والبالغ عدها 15 إدارة، بالإضافة إلى 100 مقرأه متنوعة لتعليم وتحفيظ القرآن الكريم للمواطنين والأئمة، مشيرا إلى أن جميع هذه الأنشطة يتم تقديمها مجانا.











