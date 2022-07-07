روبوت لمساعدة المزارعين وجليسة أطفال مشروعات تخرج طلاب حاسبات ومعلومات كفر الشيخ

كفر الشيخ- محمد سليمان

ناقشت كلية الحاسبات والمعلومات جامعة كفر الشيخ، مشروعات تخرج فى ظل إجراءات احترازية بإشراف الدكتور أسامة أبو سعدة، عميد كلية الحاسبات والمعلومات تحت رعاية رئيس الجامعة، الدكتور عبد الرازق دسوقي.

تضمنت مشروعات التخرج أول «روبوت»، جليسة أطفال بالوطن العربى لتتبع أحوال الطفل مصحوبة بتطبيق إلكترونى على جهاز الموبايل الخاص بالأم والأب تمكنهما من متابعة ورؤية الطفل وإرسال تحذيرات فى حالة الاستشعار بالخطر او وجود حريق أو تسريب فى الغار وكذلك الترفيه والتسلية مع الطفل حيث يقوم الطفل بتوجيه الأمر لها باللعب تعطى الطفل أكثر من اختيار للتسلية بإشراف الدكتور عمرو على سعد عمر المدير التنفيذى للمعلومات والمشروعات بالجامعة والمدرس بقسم نظم المعلومات بالكلية.

كما ابتكرها عدد من الطلاب، نظام يترجم من اللغة العربية المنطوقة إلى لغة إشارة مرئية عن طريق شخصية متحركة الأمر الذى يمنح فرص متكافئة لذوى الإعاقات السمعية للاندماج فى المجتمع وهو مبنى على نظم التعلم العميق ،والمشروع المقترح يعمل على أجهزة الموبايل المحمولة.

كما تمكن الطلاب من ابتكار روبوت لتحديد اماكن الألغام حيث يمكنك تحريك الروبوت دون الحاجة إلى التواجد بالقرب من منطقة الألغام الأرضية حيث لا يوجد تدخل بشرى فى عملية الكشف ويتم كشف اللغم بواسطة جهاز استشعار دون أى تدخل بشري.

كما يتم استخدام أجهزة التشويش الموصلة بالروبوت لصد عمليات التفجير عن بعد، كما عرض الطلاب العديد من التطبيقات مثل السلة الذكية والتى تتمكن من فصل المخلفات إلى جانب نظام ذكى لادارة الجراجات عن بعد.

كما استمع رئيس الجامعة إلى شرح من طلاب نفذوا منظومة ذكية لتشخيص الأمراض مثل أمراض الصدر والعيون والأمراض الجلديه، وتمكنت مجموعة من الطلاب من ابتكار روبوت ذكى يتمكن من مساعدة المزارعين فى تحديد مواعيد الرى والأسمدة واكتشاف أمراض النباتات.



جانب من المعروضات



جليسة الاطفال اختراع طلاب حاسبات ومعلومات



روبورت المزارع



رئيس الجامعة والطلاب المشاركين