اليوم السابع
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رحلة الحكومة لضبط أسعار السلع منذ بداية الحرب الأوكرانية فى 6 معلومات

الخميس، 07 يوليه 2022 05:00 ص
رحلة الحكومة لضبط أسعار السلع منذ بداية الحرب الأوكرانية فى 6 معلومات سلع غذائية
كتب - إسلام سعيد

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تعمل الدولة خلال الفترة القادمة على إنشاء شوادر كبيرة لتوفير السلع بأسعار مناسبة، وذلك وفقاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال افتتاح مشروع مستقبل مصر للإنتاج الزراعي، الأمر الذي يخلق وفرا أكبر ومعروضا أضخم من السلع، مما يسهم في خلق مزيد من الاتزان داخل أسواق السلع الغذائية والأساسية، وكذلك يجرى التوسع في إنشاء المعارض المختلفة في المناطق الأكبر من حيث عدد السكان، خاصة خلال مواسم معينة مثل معارض أهلا رمضان وأهلا مدار ومعارض الأعياد مثل مولد النبي وغيرها، وهي بمثابة منهج عملت عليه الدولة في الفترة الأخيرة مع حدوث موجة تضخم عالمي.

 

-التوسع في إنشاء المعارض الرئيسية في 27 محافظة

 

-توفير السلع في معارض القاهرة الكبرى وعواصم المحافظات بخفض 20 إلى 30 %

 

-مخطط لإنشاء شوادر سلعية للإسهام في ضبط حركة المنتجات

 

-رصد 130 مليار جنيها للحد من تداعيات الحرب على المواطنين

 

-28 سلعة رئيسية لم تشهد ارتفاعات كبيرة بسبب المعروض القوي

 

-مخزون سلعي يكفي من 6 أشهر إلى عام لتفادي التحركات العنيفة في الأسعار عالميًا

 


اسعار السلع

السلع الغذائية

ضبط اسعار السلع

اسعار السلع في مصر



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