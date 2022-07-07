حاملة "ترومان" الأمريكية تجرى مناورات قرب البلقان

وكالات

أعلنت البحرية الأمريكية أن مجموعة من السفن الحربية بقيادة حاملة "يو إس إس هارى ترومان"، تجري مناورات في شرق المتوسط وحوض البحر الأيوني.

وتقع المجموعة حاليا غرب اليونان، وتقوم طائراتها برحلات دورية منتظمة.

وكان من المقرر أن تتوجه مجموعة السفن الحربية التابعة للبحرية الأمريكية، التي دخلت البحر الأبيض المتوسط​​ إلى الخليج، لكن واشنطن قررت تركها في البحر الأبيض المتوسط ​​على خلفية الوضع في أوكرانيا.

تضم مجموعة حاملات الطائرات الهجومية، بالإضافة إلى حاملة الطائرات "يو إس إس هاري ترومان"، طراد الصواريخ يو إس إس سان جاسينتو، والمدمرات يو إس إس باينبريدجي، و يو إس إس كولي، و يو إس إس غرافيلي، و يو إس إس جاسون دونهام والفرقاطة النرويجية فردتجوف.