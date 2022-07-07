اليوم السابع
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الخميس، 07 يوليه 2022 06:22 ص
أكرم القصاص
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حاملة "ترومان" الأمريكية تجرى مناورات قرب البلقان

الخميس، 07 يوليه 2022 06:00 ص
حاملة "ترومان" الأمريكية تجرى مناورات قرب البلقان حاملة طائرات - أرشيفية
وكالات

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أعلنت البحرية الأمريكية أن مجموعة من السفن الحربية بقيادة حاملة "يو إس إس هارى ترومان"، تجري مناورات في شرق المتوسط وحوض البحر الأيوني.

وتقع المجموعة حاليا غرب اليونان، وتقوم طائراتها برحلات دورية منتظمة.

وكان من المقرر أن تتوجه مجموعة السفن الحربية التابعة للبحرية الأمريكية، التي دخلت البحر الأبيض المتوسط​​ إلى الخليج، لكن واشنطن  قررت تركها في البحر الأبيض المتوسط ​​على خلفية الوضع في أوكرانيا.

تضم مجموعة حاملات الطائرات الهجومية، بالإضافة إلى حاملة الطائرات "يو إس إس هاري ترومان"، طراد الصواريخ يو إس إس سان جاسينتو، والمدمرات يو إس إس باينبريدجي، و يو إس إس كولي، و يو إس إس غرافيلي، و يو إس إس جاسون دونهام والفرقاطة النرويجية فردتجوف.


حاملة طائرات

امريكا

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الحرب الروسيه الاوكرانيه

البلقان‎

غرب اليونان

يو إس إس هارى ترومان



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