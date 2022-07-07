جهاز الإحصاء: انخفاض معدل التضخم الشهرى (-0.3%) لشهر يونيو 2022

كتب مدحت عادل

قال الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، إن الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالى الجمهورية بلغ (129.8) نقطة لشهر يونيو 2022، مسجلاً بذلك انخفاضاً قدره (-0.3%) عن شهر مايو 2022.

وترجع أهم أسباب هذا الانخفاض إلى انخفاض أسعار مجموعة الخضروات بنسبة (-18.8%)، مجموعة الفاكهة بنسبة (-10.5%)، هذا بالرغم من ارتفاع أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة (2.4%)، مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة (2.1%)، مجموعة الزيوت والدهون بنسبة (1.3%)، مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة (1.1%)، مجموعة السلع والخدمات المستخدمة في صيانة المنزل بنسبة (2.3%)، مجموعة خدمات مرضى العيادات الخارجية بنسبة (1.8%)، مجموعة خدمات النقل بنسبة (3.3%)، مجموعة الوجبات الجاهزة بنسبة (1.7%)، مجموعة العناية الشخصية بنسبة (2.3%).

• سجل معدل التضـخم السنوي لإجمالي الجمهورية (14.7%) لشهر يونيو 2022 مقابل (5.3%) لنفس الشهـر من العام السابق.

أولاً: التغيــر الشهــرى (شهــر يونيو 2022 مقارنة بشهـر مايو 2022):

1- سجل قسم الطعام والمشروبات انخفاضاً قدره (-2.2%) وتأتى التغييرات نتيجة للآتي:

• انخفاض أسعار مجموعة الخضروات بنسبة (-18.8%)، مجموعة الفاكهة بنسبة (-10.5%).

... هذا بالرغم من ارتفاع أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة (2.4%)، مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة (2.1%)، مجموعة منتجات غذائية أخرى بنسبة (1.8%)، مجموعة البن والشاي والكاكاو بنسبة (1.4%)، مجموعة

الزيوت والدهون بنسبة (1.3%)، مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة (1.1%)،

مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة (0.9%)، مجموعة السكر والأغذية السكرية بنسبة (0.9%).

2- سجل قسم المشروبات الكحولية والدخان ارتفاعاً قدره (0.3%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الدخان بنسبة (0.3%).

3- سجل قسم الملابس والاحذية ارتفاعاً قدره (0.9%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الملابس الجاهزة بنسبة (0.9%).

4- سجل قسم المسكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود ارتفاعاً قدره (0.2%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة صيانة واصلاح المسكن بنسبة (1.7%)، مجموعة الايجار المحتسب للمسكن بنسبة (0.2%)، مجموعة الكهرباء والغاز ومواد الوقود الأخرى بنسبة (0.1%).

5- سجل قسم الأثاث والتجهيزات والمعدات المنزلية والصيانة ارتفاعاً

قدره (2.0%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة السلع والخدمات المستخدمة في صيانة المنزل بنسبة (2.3%).

6- سجل قسم الرعاية الصحية ارتفاعاً قدره (0.9%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة خدمات مرضى العيادات الخارجية بنسبة (1.8%)، مجموعة خدمات المستشفيات بنسبة (1.5%)، مجموعة المنتجات والاجهزة والمعدات الطبية بنسبة (0.3%).

7- سجل قسم النقل والمواصلات ارتفاعاً قدره (2.2%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة خدمات النقل بنسبة (3.3%)، مجموعة شراء المركبات بنسبة (1.6%).

8- سجل قسم الثقافة والترفيه ارتفاعاً قدره (0.8%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الصحف والكتب والادوات الكتابية بنسبة (1.0%).

9- سجل قسم المطاعم والفنادق ارتفاعاً قدره (1.7%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الوجبات الجاهزة بنسبة (1.7%).

10- سجل قسم السلع والخدمات المتنوعة ارتفاعاً قدره (1.8%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة العناية الشخصية بنسبة (2.3%)، مجموعة خدمات أخرى غير مصنفة في مكان أخر بنسبة (3.1%).

ثانياً: التغير السنوي (شهر يونيو 2022 مقارنة بشهر يونيو 2021):

1- سجل قسم الطعام والمشروبات ارتفاعاً قدره (24.2%) وتأتى التغييرات نتيجة للآتي:

• ارتفاع أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة (44.8%).

• ارتفاع أسعار مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة (32.8%).

• ارتفاع أسعار مجموعة الزيوت والدهون بنسبة (30.3%).

• ارتفاع أسعار مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة (25.3%).

• ارتفاع أسعار مجموعة السكر والأغذية السكرية بنسبة (23.7%).

• ارتفاع أسعار مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة (23.6%).

• ارتفاع أسعار مجموعة منتجات غذائية أخرى بنسبة (21.3%).

• ارتفاع أسعار مجموعة المياه المعدنية والغازية والعصائر الطبيعية بنسبة (15.5%).

• ارتفاع أسعار مجموعة البن والشاي والكاكاو بنسبة (12.5%).

• ارتفاع أسعار مجموعة الخضروات بنسبة (11.6%).

• ارتفاع أسعار مجموعة الفاكهة بنسبة (0.3%).

2- سجل قسم المشروبات الكحولية والدخان ارتفاعاً قدره (5.6%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الدخان بنسبة (5.6%).

3- سجل قسم الملابس والاحذية ارتفاعاً قدره (9.3%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة التنظيف والاصلاح وتأجير الملابس بنسبة (15.7%)، مجموعة الاقمشة

بنسبة (11.5%)، مجموعة الملابس الجاهزة بنسبة (9.8%)، مجموعة الملابس الأخرى ومستلزماتها بنسبة (9.0%)، مجموعة الاحذية بنسبة (6.1%).

4- سجل قسم المسكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود ارتفاعاً قدره (8.7%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة المياه والخدمات المتنوعة المتعلقة بالمسكن بنسبة (27.9%)، مجموعة الكهرباء والغاز ومواد الوقود الأخرى بنسبة (12.7%)، مجموعة صيانة واصلاح المسكن بنسبة (8.5%)، مجموعة الايجار المحتسب للمسكن

بنسبة (3.7%)، مجموعة الايجار الفعلي للمسكن بنسبة (3.4%).

5- سجل قسم الأثاث والتجهيزات والمعدات المنزلية والصيانة ارتفاعاً

قدره (11.4%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة ادوات ومعدات المنازل والحدائق

بنسبة (13.3%)، مجموعة الاثاث والتجهيزات والسجاد واغطية الارضيات الأخرى بنسبة (12.0%)، مجموعة الاجهزة المنزلية بنسبة (11.7%)، مجموعة السلع والخدمات المستخدمة في صيانة المنزل بنسبة (11.4%)، مجموعة الادوات الزجاجية وادوات المائدة والادوات المنزلية بنسبة (10.6%)، مجموعة المفروشات المنزلية

بنسبة (8.1%).

6- سجل قسم الرعاية الصحية ارتفاعاً قدره (5.7%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة خدمات مرضى العيادات الخارجية بنسبة (12.6%)، مجموعة خدمات المستشفيات بنسبة (10.7%)، مجموعة المنتجات والاجهزة والمعدات الطبية بنسبة (1.6%).

7- سجل قسم النقل والمواصلات ارتفاعاً قدره (8.2%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة شراء المركبات بنسبة (12.5%)، مجموعة المنفق على النقل الخاص

بنسبة (11.9%)، مجموعة خدمات النقل بنسبة (5.9%).

8- سجل قسم الاتصالات السلكية واللاسلكية ارتفاعاً قدره (0.7%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة خدمات الهاتف والفاكس بنسبة (0.4%).

9- سجل قسم الثقافة والترفيه ارتفاعاً قدره (29.7%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الرحلات السياحية المنظمة بنسبة (49.7%)، مجموعة الخدمات الثقافية والترفيهية بنسبة (31.5%)، مجموعة الصحف والكتب والادوات الكتابية بنسبة (16.8%)، مجموعة معدات الصوت والصورة ومعدات التصوير وتجهيز المعلومات بنسبة (8.5%).

10- سجل قسم التعليم ثباتاً عند ارتفاع قدره (13.9%) منذ أكتوبر 2021 بسبب ارتفاع أسعار مجموعة التعليم قبل الابتدائي والتعليم الأساسي بنسبة (19.5%)، مجموعة التعليم العالي بنسبة (16.7%)، مجموعة التعليم غير محدد المستوى

بنسبة (14.7%)، مجموعة التعليم الثانوي العام والفني بنسبة (5.3%).

11- سجل قسم المطاعم والفنادق ارتفاعاً قدره (19.1%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الوجبات الجاهزة بنسبة (19.3%).

12- سجل قسم السلع والخدمات المتنوعة ارتفاعاً قدره (10.1%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة العناية الشخصية بنسبة (13.2%)، مجموعة امتعة شخصية

بنسبة (9.6%)، مجموعة خدمات أخرى غير مصنفة في مكان أخر بنسبة (8.4%).