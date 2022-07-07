اليوم السابع
Ads
الخميس، 07 يوليه 2022 09:09 ص
أكرم القصاص
الرئيسية اقتصاد وبورصة

جهاز الإحصاء: انخفاض معدل التضخم الشهرى (-0.3%) لشهر يونيو 2022

الخميس، 07 يوليه 2022 08:03 ص
جهاز الإحصاء: انخفاض معدل التضخم الشهرى (-0.3%) لشهر يونيو 2022 الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء
كتب مدحت عادل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قال الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، إن الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالى الجمهورية بلغ (129.8) نقطة لشهر يونيو 2022، مسجلاً بذلك انخفاضاً قدره (-0.3%) عن شهر مايو 2022.
 
وترجع أهم أسباب هذا الانخفاض إلى انخفاض أسعار مجموعة الخضروات بنسبة (-18.8%)، مجموعة الفاكهة بنسبة (-10.5%)، هذا بالرغم من ارتفاع أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة (2.4%)، مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة (2.1%)، مجموعة الزيوت والدهون بنسبة (1.3%)، مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة (1.1%)، مجموعة السلع والخدمات المستخدمة في صيانة المنزل بنسبة (2.3%)، مجموعة خدمات مرضى العيادات الخارجية بنسبة (1.8%)، مجموعة خدمات النقل بنسبة (3.3%)، مجموعة الوجبات الجاهزة بنسبة (1.7%)، مجموعة العناية الشخصية بنسبة (2.3%).
 
• سجل معدل التضـخم السنوي لإجمالي الجمهورية (14.7%) لشهر يونيو 2022 مقابل (5.3%) لنفس الشهـر من العام السابق.
 
أولاً: التغيــر الشهــرى (شهــر يونيو 2022 مقارنة بشهـر مايو 2022): 
 
1- سجل قسم الطعام والمشروبات انخفاضاً قدره (-2.2%) وتأتى التغييرات نتيجة للآتي:
 
• انخفاض أسعار مجموعة الخضروات بنسبة (-18.8%)، مجموعة الفاكهة بنسبة (-10.5%).
... هذا بالرغم من ارتفاع أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة (2.4%)، مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة (2.1%)، مجموعة منتجات غذائية أخرى بنسبة (1.8%)، مجموعة البن والشاي والكاكاو بنسبة (1.4%)، مجموعة
الزيوت والدهون بنسبة (1.3%)، مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة (1.1%)، 
مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة (0.9%)، مجموعة السكر والأغذية السكرية بنسبة (0.9%).
2- سجل قسم المشروبات الكحولية والدخان ارتفاعاً قدره (0.3%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الدخان بنسبة (0.3%).
3- سجل قسم الملابس والاحذية ارتفاعاً قدره (0.9%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الملابس الجاهزة بنسبة (0.9%).
4- سجل قسم المسكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود ارتفاعاً قدره (0.2%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة صيانة واصلاح المسكن بنسبة (1.7%)، مجموعة الايجار المحتسب للمسكن بنسبة (0.2%)، مجموعة الكهرباء والغاز ومواد الوقود الأخرى بنسبة (0.1%).
5- سجل قسم الأثاث والتجهيزات والمعدات المنزلية والصيانة ارتفاعاً 
قدره (2.0%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة السلع والخدمات المستخدمة في صيانة المنزل بنسبة (2.3%).
6- سجل قسم الرعاية الصحية ارتفاعاً قدره (0.9%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة خدمات مرضى العيادات الخارجية بنسبة (1.8%)، مجموعة خدمات المستشفيات بنسبة (1.5%)، مجموعة المنتجات والاجهزة والمعدات الطبية بنسبة (0.3%).
7- سجل قسم النقل والمواصلات ارتفاعاً قدره (2.2%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة خدمات النقل بنسبة (3.3%)، مجموعة شراء المركبات بنسبة (1.6%).
8- سجل قسم الثقافة والترفيه ارتفاعاً قدره (0.8%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الصحف والكتب والادوات الكتابية بنسبة (1.0%).
9- سجل قسم المطاعم والفنادق ارتفاعاً قدره (1.7%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الوجبات الجاهزة بنسبة (1.7%).
10- سجل قسم السلع والخدمات المتنوعة ارتفاعاً قدره (1.8%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة العناية الشخصية بنسبة (2.3%)، مجموعة خدمات أخرى غير مصنفة في مكان أخر بنسبة (3.1%).
 
ثانياً: التغير السنوي (شهر يونيو 2022 مقارنة بشهر يونيو 2021):
 
1- سجل قسم الطعام والمشروبات ارتفاعاً قدره (24.2%) وتأتى التغييرات نتيجة للآتي:
• ارتفاع أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة (44.8%).
• ارتفاع أسعار مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة (32.8%).
• ارتفاع أسعار مجموعة الزيوت والدهون بنسبة (30.3%).
• ارتفاع أسعار مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة (25.3%).
• ارتفاع أسعار مجموعة السكر والأغذية السكرية بنسبة (23.7%).
• ارتفاع أسعار مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة (23.6%).
• ارتفاع أسعار مجموعة منتجات غذائية أخرى بنسبة (21.3%).
• ارتفاع أسعار مجموعة المياه المعدنية والغازية والعصائر الطبيعية بنسبة (15.5%).
• ارتفاع أسعار مجموعة البن والشاي والكاكاو بنسبة (12.5%).
• ارتفاع أسعار مجموعة الخضروات بنسبة (11.6%).
• ارتفاع أسعار مجموعة الفاكهة بنسبة (0.3%).
2- سجل قسم المشروبات الكحولية والدخان ارتفاعاً قدره (5.6%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الدخان بنسبة (5.6%).
3- سجل قسم الملابس والاحذية ارتفاعاً قدره (9.3%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة التنظيف والاصلاح وتأجير الملابس بنسبة (15.7%)، مجموعة الاقمشة 
بنسبة (11.5%)، مجموعة الملابس الجاهزة بنسبة (9.8%)، مجموعة الملابس الأخرى ومستلزماتها بنسبة (9.0%)، مجموعة الاحذية بنسبة (6.1%).
4- سجل قسم المسكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود ارتفاعاً قدره (8.7%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة المياه والخدمات المتنوعة المتعلقة بالمسكن بنسبة (27.9%)، مجموعة الكهرباء والغاز ومواد الوقود الأخرى بنسبة (12.7%)، مجموعة صيانة واصلاح المسكن بنسبة (8.5%)، مجموعة الايجار المحتسب للمسكن 
بنسبة (3.7%)، مجموعة الايجار الفعلي للمسكن بنسبة (3.4%).
5- سجل قسم الأثاث والتجهيزات والمعدات المنزلية والصيانة ارتفاعاً 
قدره (11.4%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة ادوات ومعدات المنازل والحدائق 
بنسبة (13.3%)، مجموعة الاثاث والتجهيزات والسجاد واغطية الارضيات الأخرى بنسبة (12.0%)، مجموعة الاجهزة المنزلية بنسبة (11.7%)، مجموعة السلع والخدمات المستخدمة في صيانة المنزل بنسبة (11.4%)، مجموعة الادوات الزجاجية وادوات المائدة والادوات المنزلية بنسبة (10.6%)، مجموعة المفروشات المنزلية 
بنسبة (8.1%).
6- سجل قسم الرعاية الصحية ارتفاعاً قدره (5.7%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة خدمات مرضى العيادات الخارجية بنسبة (12.6%)، مجموعة خدمات المستشفيات بنسبة (10.7%)، مجموعة المنتجات والاجهزة والمعدات الطبية بنسبة (1.6%).
7- سجل قسم النقل والمواصلات ارتفاعاً قدره (8.2%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة شراء المركبات بنسبة (12.5%)، مجموعة المنفق على النقل الخاص 
بنسبة (11.9%)، مجموعة خدمات النقل بنسبة (5.9%).
8- سجل قسم الاتصالات السلكية واللاسلكية ارتفاعاً قدره (0.7%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة خدمات الهاتف والفاكس بنسبة (0.4%).
9- سجل قسم الثقافة والترفيه ارتفاعاً قدره (29.7%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الرحلات السياحية المنظمة بنسبة (49.7%)، مجموعة الخدمات الثقافية والترفيهية بنسبة (31.5%)، مجموعة الصحف والكتب والادوات الكتابية بنسبة (16.8%)، مجموعة معدات الصوت والصورة ومعدات التصوير وتجهيز المعلومات بنسبة (8.5%).
10- سجل قسم التعليم ثباتاً عند ارتفاع قدره (13.9%) منذ أكتوبر 2021 بسبب ارتفاع أسعار مجموعة التعليم قبل الابتدائي والتعليم الأساسي بنسبة (19.5%)، مجموعة التعليم العالي بنسبة (16.7%)، مجموعة التعليم غير محدد المستوى 
بنسبة (14.7%)، مجموعة التعليم الثانوي العام والفني بنسبة (5.3%).
11- سجل قسم المطاعم والفنادق ارتفاعاً قدره (19.1%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الوجبات الجاهزة بنسبة (19.3%).
12- سجل قسم السلع والخدمات المتنوعة ارتفاعاً قدره (10.1%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة العناية الشخصية بنسبة (13.2%)، مجموعة امتعة شخصية 
بنسبة (9.6%)، مجموعة خدمات أخرى غير مصنفة في مكان أخر بنسبة (8.4%).

جهاز الإحصاء

الإحصاء

معدل التضخم

اسعار السلع

الاسواق



الموضوعات المتعلقة

جهاز الإحصاء: 4.94 مليار دولار قيمة الصادرات المصرية فى أبريل الماضى

الخميس، 07 يوليه 2022 12:00 ص

التعبئة والإحصاء: محافظات الصعيد الأكثر إنجابا و25 ألف حالة طلاق بالعام الأول من الزواج

الأربعاء، 06 يوليه 2022 01:00 ص

الإحصاء: 44.3% ارتفاعاً فى قيمة الصادرات المصرية بالربع الأول من 2022

الإثنين، 04 يوليه 2022 10:14 ص

الإحصاء: 5 مليار دولار واردات مصر من خلال المطارات فى مارس الماضى.. انفوجراف

الجمعة، 01 يوليه 2022 04:00 ص

الإحصاء: 128.7% ارتفاعاً فى قيمة التبادل التجارى بين مصر والبحرين خلال 2021

الثلاثاء، 28 يونيو 2022 04:41 م


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة