اليوم السابع
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تفاصيل تورط ربة منزل بالنصب على مواطنين فى 120 مليون جنيه بالعمرانية

الخميس، 07 يوليه 2022 06:00 ص
تفاصيل تورط ربة منزل بالنصب على مواطنين فى 120 مليون جنيه بالعمرانية حبس - أرشيفية
كتب أحمد الجعفرى

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كشفت تحقيقات النيابة العامة بجنوب الجيزة، تفاصيل تورط ربة منزل فى النصب على عدد من المواطنين، والاستيلاء على أموالهم بالعمرانية، حيث تبين أن المتهمة أوهمت المواطنين باستثمار أموالهم فى التجارة مقابل أرباح شهرية، ووعدهم بهامش ربح خيالى، مما دفع عدد كبير من المواطنين لاستثمار أموالهم معها.
 
وتابعت التحقيقات، أن المتهمة جمعت مبلغ 120 مليون جنيه، من عدد من المواطنين، بحجة استثمارها مقابل الحصول على أرباح شهرية في العمرانية، وعقب القبض عليها اعترفت بصحة الاتهام المنسوب إليها.
 
تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد تعرض عدد من المواطنين للنصب، واتهامهم سيدة بالاستيلاء منهم على مبالغ مالية وصلت إلى 120 مليون جنيه. 
 
بإجراء التحريات تبين صحة الاتهام، واستيلاءها على المبالغ المالية من الضحايا، لاستثمارها، مقابل الحصول على أرباح شهرية.
 
تمكن رجال المباحث من القبض على المتهمة، وتحرر محضر بالواقعة، وقررت النيابة حبس المتهمة  4 أيام على ذمة التحقيق. 
 

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استيلاء على اموال المواطنين

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امن الجيزه



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