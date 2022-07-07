تراجع سعر اليورو اليوم الخميس 7-7-2022 أمام الجنيه المصرى

كتبت ريهام الباشا

سجل سعر اليورو اليوم الخميس 7-7-2022، تراجعا ملحوظا أمام الجنيه المصرى بالبنوك العاملة فى مصر، مسجلًا فى البنك الأهلى سعر 19.16 جنيه للشراء، و 19.30 للبيع، مقابل سعره أمس كان مسجلا 19.28 جنيه للشراء، و19.41 للبيع، وفى بنك الإسكندرية سجل 19.16 جنيه للشراء، و19.33 للبيع، أما فى البنك المركزى المصرى سجل 19.18 جنيه للشراء، و19.27 جنيه للبيع.

ويقدم "اليوم السابع"، خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كافة البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديثا فوريا للأسعار حال تغيرها.



سجل سعر اليورو فى بعض البنوك كالتالى: