بعد الحكم لصالح القرصان.. لقاء سرى يجمع بين آمبر هيرد وجونى ديب.. فيديو

على مدار عدة أسابيع تابع العالم خصوصا في الشرق الأوسط بكل شغف قضية النجم العالمى جونى ديب والممثلة آمبر هيرد والتي انتهت بفوز ديب في قضية التشهير وبراءته من التهم الموجهة إليه.

وبعد انتهاء القضية كان على امبر هيرد دفع 10.4 مليون دولار لكنها أعلنت في أكثر من لقاء أنها لا تملك المال الكافى لدفع الغرامة، فيما حاول فريق الدفاع عن هيرد أن يطلب من جونى ديب التنازل عن الأموال .

وفجر الموقع الفنزويلى " elnacional "المفاجأة وقال " انه بعد أسابيع من إعلان قرار هيئة المحلفين طلبت هيرد مقابلة ديب في السر

لإقناعه بالتنازل أو تخفيض الغرامة".

ووفقا للموقع فإن الاتفاق لم يتم، وهو ما اضطرت معه آمبر لإخبار فريق دفاعها بإكمال إجراءات استئناف ضد القرار الصادر عن هيئة المحلفين.

وبذلك سيكون لكلا الطرفين فترة 30 يوم لتقديم إشعار الاستئناف على القضية في محكمة استئناف فرجينيا.

تفتكروا هيحصل ايه في الاستئناف؟ وهل ممكن جونى ديب يتنازل عن ملايين التعويض بتاعه ؟.