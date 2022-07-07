بروتوكول تعاون بين جامعة عين شمس و"الرقابة المالية" لتوعية الطلاب بالثقافة المالية

كتب هانى الحوتى

وقع الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، والدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، بروتوكول تعاون لرفع مستويات الوعي المالي غير المصرفي بين طلاب الجامعة ونشر الثقافة المالية بينهم، وتأهيلهم لاتخاذ قرارات مستنيرة عند استخدام وإدارة الأموال وتحقيق الرشد والرفاهية المالية.

وقال الدكتور محمد عمران، إن بنود الاتفاق مع جامعة عين شمس، والتي سيمتد العمل بها على مدار خمس سنوات (2022 – 2026) تمثل فترة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتوعية والثقافة المالية غير المصرفية، وتتضمن أنشطة لتحفيز الشباب على ريادة الأعمال وخلق فرص عمل جدية، بجانب تحسين قدرتهم على معرفة واستخدام أساليب تمويل المشروعات غير المصرفية، وحث الشباب على تجربة المنتجات والخدمات المالية غير المصرفية وفقا لاحتياجاتهم.

وأضاف "عمران"، في بيان صحفي، اليوم الخميس، أن معهد الخدمات المالية التابع للهيئة سيسعى خلال تنفيذ بنود البروتوكول لرفع ثقافة الشباب وحمايتهم من عمليات الاحتيال والنصب المالي، بالإضافة إلى رفع قدرة وكفاءة الشباب في التفكير المالي، وكيفية استخدام الأدوات المالية غير المصرفية لتحقيق الاستقلالية المالية.

من جانبه، قال الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، عن الاهتمام البالغ بتثقيف الطلاب مالياً، وأن مدّ جسور التعاون مع هيئة الرقابة المالية من شأنه أن يٌدعم عملية الشمول المالية والذي يعد أولوية وطنية تحفز النمو الاقتصادي عبر إدماج كافة فئات المجتمع بمختلف مستوياتها خاصة الفئات المهمشة والشرائح ذات الدخل المنخفض بتكلفة معقولة وبطريقة عادلة وشفافة.

وأشار إلى أن جامعة عين شمس تضم 200 ألف طالب بمرحلة البكالوريوس، 25 ألف طالب بالدراسات العليا إلى جانب 30 ألف إداري، مما يعد فرصة كبيرة لتعظيم هذا الفكر داخل الجامعة بكل منتسبيها للتوعية المالية، مضيفا انه سيتم وضع آلية لتنفيذ البروتوكول بمركز الابتكار وريادة الأعمال.

وقال هشام رمضان مساعد رئيس الهيئة، إن بنود البروتوكول تتماشى مع أهداف الاستراتيجية الوطنية للتوعية والثقافة المالية غير المصرفية والتي تسعى إلى رفع الثقافة والمهارة المالية لأفراد المجتمع، وتشجيع سلوك الادخار عند الأفراد، وترسيخ مبادئ حقوق المتعاملين بالأسواق المالية غير المصرفية وتحسين استخدام الخدمات المالية الرقمية بطريقة آمنة، ورفع قدرة الأفراد على التخطيط السليم للتقاعد، وزرع الانضباط الائتماني لأفراد المجتمع.

ويذكر أن معهد الخدمات المالية والذي أسند إليه تنفيذ ومتابعة الالتزامات الواردة بالبروتوكول من قبل الهيئة، يهدف إلى تطوير مهارات العاملين بالقطاع المالي غير المصرفي، ونشر العلوم والثقافة المالية وتوعية المستثمرين من خلال ورش العمل وبرامج التدريب والندوات والمؤتمرات العلمية المتخصصة وتبادل المعلومات والخبرات والتعاون على المستويات المحلية والعربية والدولية في كل من شأنه رفع مستوى العمل المالي غير المصرفي في مصر.

كما يختص المعهد بإعداد الدراسات والأبحاث وتوفير البيانات والمعلومات والإحصائيات المتعلقة بالقطاع المالي غير المصرفي والعمل على نشر الثقافة المالية غير المصرفية بين فئات المجتمع المختلفة.

وحرص الحضور من أعضاء هيئة التدريس بجامعة عين شمس على تفقد مجمع المعرفة للثقافة المالية التابع لهيئة الرقابة المالية، والتعرف على أنشطة المجمع والتي تعمل في تناغم وتنسيق في مكان واحد.